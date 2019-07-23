Без доказів правопорушення поліцейський не має права вимагати у водія документи на право керування: висновок Верховного суду від 17.07.2019

Поліцейські зупинили автомобіль нібито за забруднений номерний знак. Проте водій відмовився пред’явити документи через відсутність на його думку правопорушення. Як наслідок інспектори оштрафували водія 425 грн. за непред’явлення документів.

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Відмову пред’явити документи водій мотивував тим, що обов`язковими до виконання є лише законні вимоги співробітника поліції, проте підстав для перевірки документів у інспектора не було, оскільки ним не були порушені правила дорожнього руху.

Розглянувши дану справу, Верховний суд рішенням від 17.07.2019 зробив висновок, інспектором “не надано доказів вчинення водієм будь-яких порушень, внаслідок яких у інспектора виникло б право вимагати документи на транспортний засіб”. Постанову поліції визнано незаконною та скасовано. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає!

Поліцейські повинні врахувати зазначену позицію Верховного суду та припинити практику безпідставних зупинок.

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