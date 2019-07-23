Щойно обраний парламент ще не почав працювати, але деякі члени "зе команди" вже думають над новими законодавчими ініціативами для автомобілістів.

Владислав Криклій, який до того як бути обраним народним депутатом (12 номер у списку партії Слуга народу) був начальником Головного сервісного центру МВС України (вдало реформував ДАІ) міркує над ініціативою надання додаткових привілеїв електромобілям.

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“Друзі автомобілісти, як вам ідея перейняти досвід Австрії в стимулюванні розвитку ринку електро транспорту через приємні бонуси для власників таких авто:

1. Безкоштовна парковка.

2. Рух смугами для громадського транспорту (не рахується за адмінпорушення).

3. Можливість руху трасами з більшою швидкістю ніж автомобілі з ДВЗ.

Все заради екології та майбутнього. Ваші думки?”, запитує він своїх друзів та підписників у мережі FB.

Нагадаємо, що одною з ініціатив, які має розглянути новий парламент, є повернення корупційного техогляду для усіх транспортних засобів.

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