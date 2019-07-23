Только что избранный парламент еще не начал работать, но некоторые члены "Зе команды" уже думают над новыми законодательными инициативами для автомобилистов.

Владислав Криклий, который до того как быть избранным народным депутатом (12 номер в списке партии “Слуга народа”) был начальником Главного сервисного центра МВД Украины (удачно реформировал ГАИ) размышляет над инициативой предоставления дополнительных привилегий электромобилям.

Читайте также: Что сделала для автомобилистов Верховная Рада восьмого созыва

“Друзья автомобилисты, как вам идея перенять опыт Австрии в стимулировании развития рынка электротранспорта через приятные бонусы для владельцев таких авто:

1. Бесплатная парковка.

2. Движение по полосам для общественного транспорта (не считается админнарушением).

3. Возможность движения по трассам с большей скоростью, чем автомобили с ДВС.

Все ради экологии и будущего. Ваши мысли?” – спрашивает он своих друзей и подписчиков в сети FB.

Напомним, что одной из инициатив, которые предстоит рассмотреть новому парламенту, является возвращение коррупционного техосмотра для всех транспортных средств.

Читайте также: К чему приведет возвращение техосмотра в Украине: мнение экспертов