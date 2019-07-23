Без доказательств правонарушения полицейский не имеет права требовать у водителя документы на право управления: заключение Верховного суда от 17.07.2019

Полицейские остановили автомобиль якобы за загрязненный номерной знак. Однако водитель отказался предъявить документы из-за отсутствия по его мнению правонарушения. Как следствие инспекторы оштрафовали водителя на 425 грн. за непредъявление документов.

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Отказ предъявить документы водитель мотивировал тем, что обязательными для исполнения являются только законные требования сотрудника полиции, однако оснований для проверки документов у инспектора не было, поскольку им не были нарушены правила дорожного движения.

Рассмотрев данное дело, Верховный суд решением от 17.07.2019 сделал вывод, что инспектором не представлено доказательств совершения водителем каких-либо нарушений, в результате которых у инспектора возникло бы право требовать документы на транспортное средство. Постановление полиции признано незаконным и отменено. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит!

Полицейские должны учесть указанную позицию Верховного суда и прекратить практику необоснованных остановок.

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