Максимальна зафіксована термометром температура в середині машини під час експерименту сягнула 85 градусів за Цельсієм.

Поверхні в замкненій машині нагріваються до дуже високих температур, а різноманітні фактори можуть додатково посилити ефект “духової печі”.

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Кожного літа з’являються числені страшні повідомлення про дітей, залишених замкненими в машині під палючим сонцем. Лише у США таких випадків фіксується близько 40 щороку. Національна метеорологічна служба американського штату Небраска вирішила наочно показати, чому не можна залишати в припаркованій машині дітей і тварин. Для цього під лобове скло автомобіля поклали тісто для печива у металевому деку. Через вісім годин випічка була повністю готова.

If you are wondering if it's going to be hot today, we are attempting to bake biscuits using only the sun and a car in our parking lot. We will keep you posted with the progress. Stay cool! #newx #iawx pic.twitter.com/cXZgdRIgcK — NWS Omaha (@NWSOmaha) 18 июля 2019 г.



Всього через 45 хвилин після початку експерименту тісто почало підніматися. Через годину температура деко досягла 79 градусів за Цельсієм, печиво нагрілося до 67 градусів. Навіть ті частини автомобіля, які не перебували під прямими сонячними променями, нагрілися до 48 градусів, наприклад, заднє сидіння.

Biscuit update: had to turn the car around to adjust for the sun angle. Top of the biscuits are baked but the bottom remains doughy. But more interestingly, the temperature of the back seat in the shade is 144 degrees! #HeatSafety #LookBeforeYouLock pic.twitter.com/IK10PSv3ig — NWS Omaha (@NWSOmaha) 18 июля 2019 г.

Приблизно через шість годин автомобіль перепаркували, щоб сонячні промені знов потрапляли на лобове скло і експеримент продовжився. До цього часу печиво вже встигло запектись, а температура заднього сидіння піднялась до 63 градусів за Цельсієм. Після восьми годин випічка була повністю готова, а температура металевої поверхні для випікання сягнула 85 градусів.

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