Максимальна зафіксована термометром температура в середині машини під час експерименту сягнула 85 градусів за Цельсієм.
Поверхні в замкненій машині нагріваються до дуже високих температур, а різноманітні фактори можуть додатково посилити ефект “духової печі”.
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Кожного літа з’являються числені страшні повідомлення про дітей, залишених замкненими в машині під палючим сонцем. Лише у США таких випадків фіксується близько 40 щороку. Національна метеорологічна служба американського штату Небраска вирішила наочно показати, чому не можна залишати в припаркованій машині дітей і тварин. Для цього під лобове скло автомобіля поклали тісто для печива у металевому деку. Через вісім годин випічка була повністю готова.
Всього через 45 хвилин після початку експерименту тісто почало підніматися. Через годину температура деко досягла 79 градусів за Цельсієм, печиво нагрілося до 67 градусів. Навіть ті частини автомобіля, які не перебували під прямими сонячними променями, нагрілися до 48 градусів, наприклад, заднє сидіння.
Приблизно через шість годин автомобіль перепаркували, щоб сонячні промені знов потрапляли на лобове скло і експеримент продовжився. До цього часу печиво вже встигло запектись, а температура заднього сидіння піднялась до 63 градусів за Цельсієм. Після восьми годин випічка була повністю готова, а температура металевої поверхні для випікання сягнула 85 градусів.
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