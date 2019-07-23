Максимально зафиксированная термометром температура внутри машины во время эксперимента достигла 85 градусов по Цельсию.

Поверхности в замкнутой машине нагреваются до очень высоких температур, а различные факторы могут дополнительно усилить эффект "духовой печи".

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Каждое лето появляются многочисленные страшные сообщения о детях, оставленных запертыми в машине под палящим солнцем. Только в США таких случаев фиксируется около 40 ежегодно. Национальная метеорологическая служба американского штата Небраска решила наглядно показать, почему нельзя оставлять в припаркованной машине детей и животных. Для этого под лобовое стекло автомобиля положили тесто для печенья в металлическом противне. Через 8 часов выпечка была полностью готова.

If you are wondering if it's going to be hot today, we are attempting to bake biscuits using only the sun and a car in our parking lot. We will keep you posted with the progress. Stay cool! #newx #iawx pic.twitter.com/cXZgdRIgcK — NWS Omaha (@NWSOmaha) 18 июля 2019 г.



Всего через 45 минут после начала эксперимента тесто начало подниматься. Через час температура противня достигла 79 градусов по Цельсию, печенье нагрелось до 67 градусов. Даже те части автомобиля, которые не находились под прямыми солнечными лучами, нагрелись до 48 градусов, например, заднее сиденье.

Biscuit update: had to turn the car around to adjust for the sun angle. Top of the biscuits are baked but the bottom remains doughy. But more interestingly, the temperature of the back seat in the shade is 144 degrees! #HeatSafety #LookBeforeYouLock pic.twitter.com/IK10PSv3ig — NWS Omaha (@NWSOmaha) 18 июля 2019 г.

Примерно через 6 часов автомобиль перепарковали, чтобы солнечные лучи вновь попадали на лобовое стекло и эксперимент продолжился. К этому времени печенье уже успело запечься, а температура заднего сиденья поднялась до 63 градусов по Цельсию. После восьми часов выпечка была полностью готова, а температура металлической поверхности для выпекания достигла 85 градусов.

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