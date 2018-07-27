Його мати теж була усередині, та їй було не до дитини.

“Добра матуся” була настільки байдужою до життя й здоров’я свого сина, що навіть не дозволила хлопчику відкрити вікно розжареної автівки.

Як повідомляє журнал People, десятирічний хлопчик з Техасу подзвонив на номер 911 після того, як провів у замкненій автівці більше години. Машина стояла на парковці під палючим сонцем. У цей час мати дитини знаходилась у машині.

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“Хлопчик попросив маму відкрити вікно прямо під час дзвінка у поліцію і оператор почув відповідь жінки: Ні”, – йдеться у повідомленні.



Фото: “Мама року” Адріана Мосс, фото з поліцейського протоколу / Austin Police Department

Патруль одразу ж виїхав на виклик. Поліція прибула швидко і визволила хлопчика з пекельної пастки, влаштованої йому власною матусею. Вже на місці поліцейські занотували, що температура у салоні автомобіля була близько 50о за Цельсієм! Як тільки копи відкрили машину, з-за керма випала жінка – пізніше було встановлено, що це Адріана Мосс – вона перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння. Жінка була заарештована та провела ніч у витверезнику, але наранок її звільнили з-під варти.

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