Без виконання цих дій страхова компанія може затримати виплату коштів. Тому при настанні страхового випадку потрібно діяти у відповідності до зазначеного порядку із дотриманням вказаних строків.

Юристи вважають що страхова компанія має наступні строки для певних дій:

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1 Про ДТП страхову компанію повідомили невідкладно (3 дні)

2 Подана заява в страхову компанію про відшкодування (30 днів)

3 Отримання виплати або відмови у виплаті (90 днів)

4 Позов в суд до страхової з вимогою виплатити кошти (3 роки)

5 Отримання страхових виплат за рішенням суду (негайно)