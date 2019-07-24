Без виконання цих дій страхова компанія може затримати виплату коштів. Тому при настанні страхового випадку потрібно діяти у відповідності до зазначеного порядку із дотриманням вказаних строків.
Юристи вважають що страхова компанія має наступні строки для певних дій:
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1 Про ДТП страхову компанію повідомили невідкладно (3 дні)
2 Подана заява в страхову компанію про відшкодування (30 днів)
3 Отримання виплати або відмови у виплаті (90 днів)
4 Позов в суд до страхової з вимогою виплатити кошти (3 роки)
5 Отримання страхових виплат за рішенням суду (негайно)