С конца сентября вводятся новые полисы автогражданки.
Нацкомфинуслуг сообщила об утверждении новых образцов некоторых документов из обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.
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Распоряжением от 8 августа 2019 №1514 утверждены новые образцы таких документов:
- Образец и техническое описание полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств;
- Образец визуальной формы и техническое описание полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, подтверждающий заключение внутреннего электронного договора;
- Образец и техническое описание специального знака, который выдается страхователю при заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.
Старые бланки полисов, изготовленные до вступления в силу распоряжения № 1514, могут использоваться для заключения договоров ОСАГО до 1 марта 2020 года.
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