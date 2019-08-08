Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) с 7 августа 2019 года вводит новые тарифы на полисы "Зеленая карта" для тех кто выезжает за границу на автотранспорте. В ведомстве было решено снизить стоимость страховых сертификатов "Зеленая карта" на 4,4%.

Стоимость "Зеленой карты" в Украине для поездок по Европе для легковых автомобилей составит:

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на 15 дней – 687 грн, было – 719 грн;

на 30 дней – 1,095 грн, было – 1145 грн;

полугодовой – 4.860 грн, было – 5082 грн;

летний – 6.017 грн, было – 6292 грн.

При этом тарифы для выезда в страны-члены международной организации системы "Зеленая карта" и тарифы для выезда в Азербайджан, Беларусь, Молдову и Россию отличаются.

Стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и Россию для легковых автомобилей:

на 15 дней – 501 грн;

один месяц – 737 грн;

полгода – 1,689 грн;

год – 2,405 грн.

Напоминаем, что выезжая за границу, автовладельцу необходимо иметь полис "Зеленая карта". Отныне наличие полиса проверяют украинские пограничники. При его отсутствии, автомобиль через границу не пропустят.

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