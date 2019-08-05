Хотя военнослужащие Национальной гвардии Украины во время охраны общественного порядка имеют право останавливать автомобили на дорогах, однако водители останавливаться не обязаны.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 13 закона Украины "О Национальной гвардии Украины", военнослужащие Нацгвардии во время привлечения к выполнению задач по охране общественного порядка имеют право осуществлять превентивные и полицейские меры принуждения в соответствии с законом Украины "О Национальной полиции". В частности, в статье 31 закона предусмотрен такой перечень превентивных мероприятий:

проверка документов персоны;

опрос персоны;

поверхностная проверка и осмотр;

остановки транспортного средства;

требование оставить место и ограничение доступа на определенную территорию;

ограничение передвижения персоны, транспортного средства или фактического владения вещью;

проникновение в жилище или другое владение персоны;

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Но относительно остановки транспортных средств возникают определенные противоречия. Дело в том, что Правила дорожного движения Украины обязывают водителя остановиться по требованию полицейского, работника пункта габаритно-весового контроля, и, на участках дорог в пределах пограничной полосы и контролируемого пограничного района, – уполномоченного лица Госпогранслужбы:

2.4. На требование полицейского водитель должен остановиться с соблюдением требований этих Правил, а также:

а) предъявить для проверки документы, указанные в пункте 2.1;

б) дать возможность проверить номера агрегатов и комплектность транспортного средства;

в) дать возможность осмотреть транспортное средство соответственно законодательству при наличии на то законных оснований.

Четко прописан в Правилах дорожного движения и регламент остановки транспортных средств:

8.9. Требование об остановке транспортного средства подается полицейским зс помощью:

зс помощью: а) сигнального диска с красным сигналом или световозвращателем или руки, что указывает на соответствующее транспортное средство и дальнейшее место его остановки;

б) включенного проблескового маячка синего и красного или лишь красного цвета и (или) специального звукового сигнала;

в) громкоговорящего устройства;

г) специального табло, на котором отмечается требование об остановке транспортного средства.

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Очевидно, что служащие Нацгвардии не являются полицейскими (или работниками пунктов габаритно-весового контроля и уполномоченными лицами Госпогранслужбы), даже если они привлечены к задачам по охране общественного порядка. Именно в этом и состоит правовая коллизия: служащие Нацгвардии имеют право останавливать транспортные средства, а водители останавливаться не обязаны.

За невыполнение водителями требований об остановке со стороны служащих Нацгвардии не может быть наложен штраф, потому что Статья 122-2 КУоАП “Невыполнение водителями требований об остановке”, которая регламентирует такие штрафы, сформулирована следующим образом:

Невыполнение водителями требований полицейского, а водителями военных транспортных средств - требований должностного лица военной инспекции безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины об остановке транспортного средства - влечет за собой наложение штрафа в размере девяти необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Если военнослужащие все же будут пытаться останавливать водителей, последним нужно не только ссылаться на Правила дорожного движения (утверждены не Законом, а постановлением Кабмина), а на ст. 19 Конституции Украины – важнейшего закона государства:

Статья 19. Правовой порядок в Украине основывается на началах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.



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