З 1 серпня, військовослужбовці Національної гвардії України виконують завдання з охорони громадського порядку у складі самостійних піших патрулів. До цього вони несли службу спільно з працівниками Нацполіції.

Відповідне доручення підписав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. "У такому форматі для забезпечення правопорядку буде залучено близько 2000 патрульних, 100 автівок та 100 службових собак. Патрулюватимуть гвардійці п’ять днів на тиждень по шість годин", - повідомили в МВС України.

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Що мають право робити нацгвардійці

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 13 закону України "Про Національну гвардію України" військовослужбовці Нацгвардії під час залучення до виконання завдань з охорони громадського порядку мають право здійснювати превентивні та поліцейські заходи примусу відповідно до закону України "Про Національну поліцію". Зокрема, у статті 31 закону передбачений такий перелік превентивних заходів:

перевірка документів особи;

опитування особи;

поверхнева перевірка і огляд;

зупинення транспортного засобу;

вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території;

обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю;

проникнення до житла чи іншого володіння особи;

перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ;

застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису;

перевірка дотримання обмежень, установлених законом стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб.

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