С 1 августа, военнослужащие Национальной гвардии Украины выполняют задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей. До этого они несли службу совместно с работниками Нацполиции.

Соответствующее поручение подписал министр внутренних дел Арсен Аваков. "В таком формате для обеспечения правопорядка будут привлечены около 2000 патрульных, 100 автомобилей и 100 служебных собак. Патрулировать гвардейцы будут пять дней в неделю по 6 часов", – сообщили в МВД Украины.

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Что имеют право делать нацгвардейцы

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 13 закона Украины "О Национальной гвардии Украины" военнослужащие Нацгвардии при привлечении к выполнению задач по охране общественного порядка имеют право осуществлять превентивные и полицейские меры принуждения в соответствии с законом Украины "О Национальной полиции". В частности, в статье 31 закона предусмотрен такой перечень превентивных мер:

проверка документов лица;

опрос лица;

поверхностная проверка и осмотр;

остановка транспортного средства;

требование покинуть место и ограничение доступа к определенной территории;

ограничения передвижения лица, транспортного средства или фактического владения вещью;

проникновение в жилище или другое владение лица;

проверка соблюдения требований разрешительной системы органов внутренних дел;

применение технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средств фото- и киносъемки, видеозаписи;

проверка соблюдения ограничений, установленных законом в отношении лиц, находящихся под административным надзором, и других категорий лиц.

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