Новый Rolls-Royce Cullinan – далеко не самый эксклюзивный внедорожник в мире. Есть гораздо более крутая продукция латвийской фирмы Dartz и один такой раритет наконец засветился в Украине.

В Одессе заметили Dartz White Horse – специальную версию для китайского рынка. В зависимости от комплектации, стоимость авто колеблется в пределах 300 000–1 000 000 долларов.

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Среди владельцев авто – рэперы Канье Уэст и Jay Z, а также различные олигархи и арабские шейхи. Особую версию внедорожника предлагали сделать для Дональда Трампа.

За эти деньги латвийские конструкторы выполнят любое пожелание клиента. Например, отделают салон кожей с полового органа кашалота (именно благодаря этому Dartz и прославились на весь мир).

Внедорожник дартц предлагают в нескольких версиях. Чаще всего авто оснащаются турбодизелями General Motors объемом 6,6 л (300 л. с.) И 8,1 л (340 л. с.), Хотя могут поставить под капот V8 или V12 от AMG.

Нам пока неизвестны характеристики этого конкретного Dartz White Horse, но в любом случае авто очень редкое и очень крутое. У авто румынские номера, так что это, скорее всего, это иностранный гость. Хотя не исключено, что кто-то таки решился купить дартц и привести его сюда.

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