Новий Rolls-Royce Cullinan - далеко не найексклюзивніший позашляховик в світі. Є набагато більш крутіша продукція латвійської фірми Dartz. Один з них нарешті засвітився в Україні.

В Одесі помітили Dartz White Horse – спеціальну версію для китайського ринку. Залежно від комплектації, вартість авто коливається в межах 300 000 – 1 000 000 доларів.

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Серед власників авто - репери Каньє Уест і Jay Z, а також різні олігархи і арабські шейхи. Особливу версію позашляховика пропонували зробити для Дональда Трампа.

За ці гроші латвійські конструктори виконають будь-яке побажання клієнта. Наприклад, оброблять салон шкірою з статевого органу кашалота (саме завдяки цьому Dartz і прославилися на весь світ).

Позашляховик “Дартц” пропонують в декількох версіях. Найчастіше авто оснащують турбодизелями General Motors об'ємом 6,6 л (300 л. С.) І 8,1 л (340 л. С.), Хоча можуть поставити під капот V8 або V12 від AMG.

Нам поки невідомі характеристики конкретного цього Dartz White Horse, але в будь-якому випадку авто дуже рідкісний і дуже крутий. У авто румунські номери, так що це, швидше за все, іноземний гість. Хоча не виключено, що хтось таки зважився купити “Дартц” і привести його сюди.

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