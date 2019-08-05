Хоча військовослужбовці Національної гвардії України під час охорони громадського порядку мають право зупиняти автомобілі на дорогах, однак водії зупинятись не зобов’язані.
Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 13 закону України "Про Національну гвардію України", військовослужбовці Нацгвардії під час залучення до виконання завдань з охорони громадського порядку мають право здійснювати превентивні та поліцейські заходи примусу відповідно до закону України "Про Національну поліцію". Зокрема, у статті 31 закону передбачений такий перелік превентивних заходів:
- перевірка документів особи;
- опитування особи;
- поверхнева перевірка і огляд;
- зупинення транспортного засобу;
- вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території;
- обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю;
- проникнення до житла чи іншого володіння особи;
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Але щодо зупинки транспортних засобів виникають певні протиріччя. Справа у тому, що Правила дорожнього руху України зобов’язують водія зупинитись лише на вимогу поліцейського, працівника пункту габаритно-вагового контролю, та, на ділянках доріг у межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району, – уповноваженої особи Держприкордонслужби:
2.4. На вимогу поліцейського водій повинен зупинитися з дотриманням вимог цих Правил, а також:
- а) пред'явити для перевірки документи, зазначені в пункті 2.1;
- б) дати можливість перевірити номери агрегатів і комплектність транспортного засобу;
- в) дати можливість оглянути транспортний засіб відповідно до законодавства за наявності на те законних підстав.
Чітко прописаний в Правилах дорожнього руху і регламент зупинки транспортних засобів:
- 8.9. Вимога про зупинку транспортного засобу подається поліцейським за допомогою:
- а) сигнального диска з червоним сигналом чи світлоповертачем або руки, що вказує на відповідний транспортний засіб та подальше місце його зупинки;
- б) увімкненого проблискового маячка синього і червоного або лише червоного кольору та (або) спеціального звукового сигналу;
- в) гучномовного пристрою;
- г) спеціального табло, на якому зазначається вимога про зупинку транспортного засобу.
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Очевидно, що службовці Нацгвардії не є поліцейськими (чи працівниками пунктів габаритно-вагового контролю та уповноваженими особами Держприкордонслужби), навіть якщо вони залучені до завдань з охорони громадського порядку. Саме в цьому і полягає правова колізія: службовці Нацгвардії мають право зупиняти транспортні засоби, а водії зупинятись не зобов’язані.
За невиконання водіями вимог про зупинку з боку службовців Нацгвардії не може бути накладений штраф, бо Стаття 122-2 КУпАП “Невиконання водіями вимог про зупинку”, яка регламентує такі штрафи, сформульована наступним чином:
- Невиконання водіями вимог поліцейського, а водіями військових транспортних засобів - вимог посадової особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України про зупинку транспортного засобу, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.
Якщо військовослужбовці все ж намагатимуться зупиняти водіїв, останнім потрібно не лише посилатися на Правила дорожнього руху (які затверджені не Законом, а постановою Кабміну), а на ст. 19 Конституції України – найважливішого закону держави:
Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
- Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
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