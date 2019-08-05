Хоча військовослужбовці Національної гвардії України під час охорони громадського порядку мають право зупиняти автомобілі на дорогах, однак водії зупинятись не зобов’язані.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 13 закону України "Про Національну гвардію України", військовослужбовці Нацгвардії під час залучення до виконання завдань з охорони громадського порядку мають право здійснювати превентивні та поліцейські заходи примусу відповідно до закону України "Про Національну поліцію". Зокрема, у статті 31 закону передбачений такий перелік превентивних заходів:

перевірка документів особи;

опитування особи;

поверхнева перевірка і огляд;

зупинення транспортного засобу;

вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території;

обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю;

проникнення до житла чи іншого володіння особи;

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Але щодо зупинки транспортних засобів виникають певні протиріччя. Справа у тому, що Правила дорожнього руху України зобов’язують водія зупинитись лише на вимогу поліцейського, працівника пункту габаритно-вагового контролю, та, на ділянках доріг у межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району, – уповноваженої особи Держприкордонслужби:

2.4. На вимогу поліцейського водій повинен зупинитися з дотриманням вимог цих Правил, а також:

а) пред'явити для перевірки документи, зазначені в пункті 2.1;

б) дати можливість перевірити номери агрегатів і комплектність транспортного засобу;

в) дати можливість оглянути транспортний засіб відповідно до законодавства за наявності на те законних підстав.

Чітко прописаний в Правилах дорожнього руху і регламент зупинки транспортних засобів:

8.9. Вимога про зупинку транспортного засобу подається поліцейським за допомогою:

за допомогою: а) сигнального диска з червоним сигналом чи світлоповертачем або руки, що вказує на відповідний транспортний засіб та подальше місце його зупинки;

б) увімкненого проблискового маячка синього і червоного або лише червоного кольору та (або) спеціального звукового сигналу;

в) гучномовного пристрою;

г) спеціального табло, на якому зазначається вимога про зупинку транспортного засобу.

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Очевидно, що службовці Нацгвардії не є поліцейськими (чи працівниками пунктів габаритно-вагового контролю та уповноваженими особами Держприкордонслужби), навіть якщо вони залучені до завдань з охорони громадського порядку. Саме в цьому і полягає правова колізія: службовці Нацгвардії мають право зупиняти транспортні засоби, а водії зупинятись не зобов’язані.

За невиконання водіями вимог про зупинку з боку службовців Нацгвардії не може бути накладений штраф, бо Стаття 122-2 КУпАП “Невиконання водіями вимог про зупинку”, яка регламентує такі штрафи, сформульована наступним чином:

Невиконання водіями вимог поліцейського, а водіями військових транспортних засобів - вимог посадової особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України про зупинку транспортного засобу, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Якщо військовослужбовці все ж намагатимуться зупиняти водіїв, останнім потрібно не лише посилатися на Правила дорожнього руху (які затверджені не Законом, а постановою Кабміну), а на ст. 19 Конституції України – найважливішого закону держави:

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

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