Що правда не всі, а тільки нові. Вся справа в введенні екологічних норм Євро-6.

З 01.01.2020 вступає в силу заборона імпорту нових авто, які не відповідають нормам Євро-6. Це гарантовано призведе до зростання цін на нові автомобілі.

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"Забороною імпорту нових авто без Євро-6 і дозволом імпорту старих авто без обмежень (досить Євро-2) нам хочуть заборонити їздити на нових авто, щоб ми купували тільки старі", пише на свої сторінці у FB Генеральний директор в Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

"Логіка проста: зазвичай після 5-8 років експлуатації німець продає авто, так як ремонт його в Німеччині дорогий плюс екологічний збір зі страховкою на старе авто дорожче. А якщо нікому продати (РФ і Інші країни СНД теж закриті обмеженням євро 5)), то німець і далі буде їздити і не купить нове. Тому лобі ЄС в Україні так лобіює прийняття таких Законів, щоб перетворити Україну в країну-споживач секондхенду з ЄС. Інакше де логіка: старі можна ввозити з Євро-2 і без техогляду, а нові з Євро-5 – заборонені" пише Олег Назаренко.

В той же час в Україну фактично заборонено ввозити автомобілі, що мають історичну цінність (вони не відповідають Евро-2, котрий діє з 1995 року). Єдиний спосіб завезти ретроавтомобіль – хабар при проходженні сертифікації. "Ми подавали законопроект про ретроавто, але віз і нині там. Не прийняли, а зараз треба подавати новий", коментує ситуацію Олег Назаренко.

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