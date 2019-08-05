Хоча кількість придбаних автомобілів з відкритим кузовом невелика, бюджетних авто серед них нема.

В Україні не дуже популярні автомобілі з кузовом купе чи кабріолет – за перше півріччя 2019 року їх купили всього 141 одиницю. Втім, це на 15% більше, ніж минулого року.

Ford Mustang

Найбільш популярними моделями в цьому сегменті стали Mercedes-Benz E-класу (21 проданий авто), Ford Mustang (19 шт.), Bentley Continental GT (9 шт.).

Читайте також: авторинок України в липні виріс

Також затребувані у наших співвітчизників спортивні моделі Mercedes-Benz – купе S-класу, купе і кабріо C-класу. Серед Porsche - 911, Boxster і Cayman (всього 12 шт).

BMW i8

Новинкою цього року, яка припала до душі шанувальникам спортивних купе-кабріолетів, стала BMW 8 серії (продано 6 авто), кабріолет BMW Z4 (2 шт.) та електрогібрид BMW i8 (2 авто). А ось кабріолетів 2-й і 4-й серії в цьому році не було продано жодної (в минулому році 5 авто).

Читайте також: наскільки практичний кабріолет в Україні

Acura NSX

Відзначимо і зростаючу популярність люксових спорткарів, які пропонуються в кузові купе або кабріолет. Це - Jaguar F-Type (3 шт.), Aston Martin DBS (2 шт.), Chevrolet Camaro (2 шт.). Ще по одній - зовсім ексклюзивні Acura NSX, Ferrari 812 Superfast, McLaren 720S, кабріолет Chevrolet Corvette.

Найбільш популярними регіонами, в яких купували ці авто, стали Київ, Харківська, Дніпровська і Одеська області.

Нагадаємо, якими могли бути радянські кабріолети.