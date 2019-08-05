Хотя количество приобретенных автомобилей с открытым кузовом небольшое, бюджетных авто среди них нет.

В Украине не очень популярны автомобили с кузовом купе или кабриолет – за первое полугодие 2019 года их купили всего 141 единицу. Впрочем, это на 15% больше, чем в прошлом году.

Ford Mustang

Наиболее популярными моделями в этом сегменте стали Mercedes-Benz E-класса (21 продан авто), Ford Mustang (19 шт.), Bentley Continental GT (9 шт.).

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Также востребованы у наших соотечественников спортивные модели Mercedes-Benz – купе S-класса, купе и кабрио C-класса. Среди Porsche - 911, Boxster и Cayman (всего 12 шт).

BMW i8

Новинкой этого года, которая пришлась по душе любителям спортивных купе-кабриолетов, стала BMW 8 серии (продано 6 авто), кабриолет BMW Z4 (2 шт.) и электрогибрид BMW i8 (2 авто). А вот кабриолетов 2-й и 4-й серии в этом году не было продано ни одной (в прошлом году 5 авто).

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Acura NSX

Отметим и растущую популярность люксовых спорткаров, которые предлагаются в кузове купе или кабриолет. Это - Jaguar F-Type (3 шт.), Aston Martin DBS (2 шт.), Chevrolet Camaro (2 шт.). Еще по одной - совсем эксклюзивные Acura NSX Ferrari 812 Superfast, McLaren 720S, кабриолет Chevrolet Corvette.

Наиболее популярными регионами, в которых покупали эти авто, стали Киев, Харьковская, Днепровская и Одесская области.

Напомним, какими могли быть советские кабриолеты.