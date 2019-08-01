В июле украинцы приобрели и зарегистрировали 7,6 тыс. новых легковых авто, сообщает Укравтопром. Таким образом, в сравнении с прошлогодним июлем рынок новых автомобилей вырос на 14 процентов.

Наибольший спрос в прошлом месяце имели автомобили марки Renault, которых было зарегистрировано 1203 шт. Относительно июля 2018 г. реализация новых Рено в Украине выросла на 66 процентов.

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Второй результат и 44-процентный рост продемонстрировала японская марка Toyota – 1039 новых авто. На третьем месте Skoda, в активе которой 687 регистраций новых машин и 37% рост к показателю годичной давности.

Свои первые номера в прошлом месяце получили 595 легковых автомобилей марки KIA – и это четвертый результат месяца. По сравнению с июлем 2018 года спрос на KIA вырос на 36 процентов. Замыкает пятерку лидеров Nissan – 488 авто (+5%).

Также в ТОП-10 рейтинга июля вошли: Hyundai – 468 шт. (+4%); Volkswagen – 338 шт. (-22%); Suzuki – 259 шт. (-1%); BMW – 236 шт. (+11%); Mazda – 233 шт. (0%).

Бестселлером месяца на украинском рынке стал автомобиль KIA Sportage. Эту модель выбрали 479 покупателей.

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Всего с начала года украинский автопарк пополнили 46,3 тыс. новых легковых авто, что на 0,3% больше чем за первые семь месяцев прошлого года.