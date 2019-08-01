Новый глава таможни Максим Нефедов рассказал о недостатках украинской системы налогообложения, из-за которых возникло такое явление как "евробляхи", и о своем системном подходе к решению вопроса доступных подержанных авто.

Максим Нефедов известен созданием электронной системы госзакупок ProZorro, которая позволила уменьшить коррупцию при государственных закупках. Его назначение на должность главы таможни дает надежду на относительно прозрачное будущее этой структуры. Одна из многих задач, которую должен решить господин Нефедов – прозрачное и понятное растаможивание подержанных автомобилей. О своем видении решения этой проблемы он рассказал в интервью сайту thepage.com.ua. Публикуем его фрагмент:

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– Что вы думаете об автомобилях из Европы?

– Если говорить откровенно, это просто дыра, которая находится между нашим и европейским законодательством. У нас такая система налогообложения: мы облагаем не владение машиной, а машину. Во-первых, машину легко обложить. Во-вторых, если, например, увеличить акциз на бензин, как в Европе, то это ударит по стоимости хлеба и молока. Машины у нас ассоциируется с богатством. Богатых типа не жалко, давайте с них возьмем по полной.

В Европе очень часто ситуация обратная. Машины могут быть дешевле, особенно старые, но владение ими гораздо дороже. Почему немец продает эту машину дешево? Не потому, что он такой дурак или ценит ее меньше, чем ценит украинец. А потому что у немца очень дорогая парковка, плата за утилизацию, экологические сборы. Поэтому для немца продать некий 20-летний Golf выгоднее, чем заплатить за то, чтобы его уничтожили. У нас пользование машиной дешевле существенно. Поэтому и возникает этот ценовой диспаритет. Кроме этого, есть вопросы экологии. Когда мы подписывали соглашение об ассоциации, были запрещены все машины ниже, чем евро-5. Главная проблема старых машин в экологии и в сертификации. Мы разберемся и наведем там порядок.

– Нужно позволять украинцам покупать такие дешевые подержанные авто?

Я за дешевые машины, просто прошу депутатов к этому подойти, понимая, что дальше будет в цепочке.

– Я за то, чтобы позволять дешевые машины. И вообще за снижение налогов и пошлин насколько это возможно, чтобы бюджет оставался сбалансированным. Тогда расходы надо тоже снижать. Но надо понимать, что если мы это позволяем, то должны еще дополнительно подумать над вещами, которые делают все крупные города мира, чтобы ограничить количество машин в центре. Например, резко увеличить стоимость парковки в исторических центрах, или, как в Китае, разрешать проезд по четным дням машинам с четными номерами, по нечетным с нечетными. Это определенное изменение регуляции. У нас никогда не любят относиться к регуляторной политике, как к какому-то анализу последствий. Я за дешевые машины, просто прошу депутатов к этому подойти, понимая, что дальше будет в цепочке. Все необходимое с нашей стороны – индикативы, документы, прозрачность и удобство всего процесса – мы точно обеспечим.

– Будут ли запрещать евробляхи?

– Евроблях не должно быть. Здесь я категоричен: точно не должно быть машин на иностранной регистрации, которые ездят в Украине годами. Но должна быть возможность поставить такое авто на украинскую регистрацию по нормальной цене, в зависимости от машины. И чтобы это не противоречило соглашению об ассоциации. У нас есть обязанности по экологии. А так я за то, чтобы украинцы покупали дешевые автомобили, телефоны и одежду. Я не вижу в этой торговле и облегчении бизнес-активности никакого негатива.

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Конечно, любое правило можно довести до абсурда. Например, нельзя ввозить старые 20-летние коммерческие автомобили. Я знаю реальные примеры, когда ввозят раму автобуса, который прошел 200 тысяч километров, наваривают новый корпус и регистрируют его как новую машину. Это ужас: берут ржавую колымагу, и все равно государство должно позволить на ней ездить. Когда евробляхеры проводили свои ивенты, иногда было интересно. У водителя есть деньги на старый Porsche и на его обслуживание, а он протестует и говорит, что если бы 200 долларов, то я бы заплатил. Ты на бензин тратишь в неделю больше. Я этого не понимаю.