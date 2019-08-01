Оказалось, что обучение в украинских автошколах противоречит некоторым пунктам Правил дорожного движения.

Известный адвокат Владимир Караваев обратил внимание на то, что ученики автошкол учатся вождению не зная Правил дорожного движения.

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"В подготовке водителей есть существенный порок! Кандидатов обучают вождению без знания ПДД, в нарушение требований пункта 24.3. самих Правил", – пишет адвокат на своей странице в FB.

"Что скажете, если порядок будет изменен? Сначала сдача теории, включая экстернатуру, и лишь потом вождение по дорогам общего пользования с аттестованным инструктором!", – предлагает Владимир Караваев.

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