Виявилось, що навчання в українських автошколах суперечить деяким пунктам Правил дорожнього руху.

Відомий адвокат Володимир Караваєв звернув увагу на те, що учні автошкіл навчаються водінню не знаючи Правил дорожнього руху.

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"У підготовці водіїв є істотний порок! Кандидатів навчають водінню без знання ПДР, в порушення вимог пункту 24.3. самих Правил", пише адвокат на своїй сторінці у FB.

"Що скажете, якщо порядок буде змінений? Спочатку здача теорії, включаючи екстернатуру, і лише потім водіння по дорогах загального користування з атестованим інструктором!", пропонує Володимир Караваєв.

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