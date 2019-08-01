У липні українці придбали і зареєстрували 7,6 тис. нових легкових авто, повідомляє Укравтопром. Таким чином, в порівнянні з торішнім липнем ринок нових автомобілів виріс на 14 відсотків.

Найбільший попит в минулому місяці мали автомобілі марки Renault, яких було зареєстровано 1203 шт. Відносно липня 2018 р. реалізація нових Рено в Україні зросла на 66 відсотків.

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Другий результат і 44-відсоткове зростання продемонструвала японська марка Toyota – 1039 нових авто. На третьому місці Skoda, в активі якої 687 реєстрацій нових машин і 37% зростання до показника річної давності.

Свої перші номери минулого місяця отримали 595 легкових автомобілів марки KIA – і це четвертий результат місяця. У порівнянні з липнем 2018 року попит на KIA виріс на 36 відсотків. Замикає п’ятірку лідерів Nissan – 488 авто (+5%).

Також до ТОП-10 рейтингу липня увійшли: Hyundai – 468 шт. (+4%); Volkswagen – 338 шт. (-22%); Suzuki – 259 шт. (-1%); BMW – 236 шт. (+11%); Mazda – 233 шт. (0%).

Бестселером місяця на українському ринку став автомобіль KIA Sportage. Цю модель обрали 479 покупців.

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Всього з початку року український автопарк поповнили 46,3 тис. нових легкових авто, що на 0,3% більше ніж за перші сім місяців минулого року.