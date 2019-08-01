Якщо після виїзду на перехрестя увімкнулось жовте чи червоне світло, то водій повинен продовжити рух, щоб не створити аварійну ситуацію.

Саме таку позицію зайняв Верховний суд у рішенні від 26.07.2019 по справі №751/4088/17.

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Поліція зупинила водія за те, що він нібито проїхав перехрестя на жовте світло світлофора. Водій пояснив, що виїхав на перехрестя на мигаючий зелений сигнал і що при увімкненні вже на перехресті жовтого світла він зобов’язаний був продовжити рух, незалежно від подальших сигналів світлофора. Тому наголошував, що він нічого не порушував.

Водій наполягав що він виконав п. 16.8 ПДР, яким передбачено, що "водій, який виїхав на перехрестя згідно із сигналом світлофора, що дозволяє рух, повинен виїхати у наміченому напрямку незалежно від сигналів світлофора на виїзді".

Зазначене пояснення поліцейський до уваги не взяв та оштрафував водія на 425 грн. Водій був вимушений захистити свою правоту в судовому порядку.

Верховний суд рішенням від 26.07.2019 зробив висновок, що водій діяв згідно з нормами ПДР і повинен був продовжити рух, незалежно від сигналу світлофора на виїзді, щоб не створювати аварійну ситуацію.

Також суд вказав, що з урахуванням дорожньої обстановки, водій не зміг би зупинити транспортний засіб перед стоп-лінією, не вдаючись до екстреного гальмування, тому водій продовжив рух далі на жовте світло світлофора, забезпечуючи при цьому безпеку дорожнього руху, що відповідає вимогам ПДР.

За наслідками розгляду справи, постанова поліції про накладення штрафу скасована. Тепер інспектора повинні притягнути до відповідальності за неправомірні дії.

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