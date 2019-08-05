Правда не все, а только новые. Все дело в введении экологических норм Евро-6.

С 01.01.2020 вступает в силу запрет импорта новых авто, которые не соответствуют нормам Евро-6. Это гарантированно приведет к росту цен на новые автомобили.

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"Запретом импорта новых авто без Евро-6 и разрешением импорта подержанных авто без ограничений (достаточно Евро-2) нам хотят запретить ездить на новых авто, чтобы мы покупали одни старые", – пишет на своей странице в FB Генеральный директор в Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

"Логика простая: обычно после 5-8 лет эксплуатации немец продает авто, так как ремонт его в Германии дорогой плюс экологический сбор со страховкой на старое авто дороже. А если некому продать (РФ и Другие страны СНГ тоже закрыты ограничением евро 5)), то немец и дальше будет ездить и не купит новое. Поэтому лобби ЕС в Украине так лоббирует принятие таких законов, чтобы превратить Украину в страну-потребитель секонд хенда из ЕС. Иначе где логика: старые можно ввозить с Евро-2 и без техосмотра, а новые с Евро-5 – запрещены", – пишет Олег Назаренко.

В то же время в Украину фактически запрещено ввозить автомобили, имеющие историческую ценность (они не соответствуют Евро-2, который действует с 1995 года). Единственный способ завезти ретроавтомобиль – взятка при прохождении сертификации. "Мы подавали законопроект о ретроавто, но воз и ныне там. Не приняли, а сейчас надо подавать новый", – комментирует ситуацию Олег Назаренко.

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