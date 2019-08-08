Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) з 7 серпня 2019 року вводить нові тарифи на поліси "Зелена карта" для тих хто виїжджає за кордон на автотранспорті. У відомстві було вирішено знизити вартість страхових сертифікатів "Зелена карта" на 4,4%.
Вартість "Зеленої карти" в Україні для поїздок по Європі для легкових автомобілів складатиме:
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- - на 15 днів - 687 грн. було - 719 грн;
- - на 30 днів - 1,095 грн. було - 1145 грн;
- - піврічний - 4.860 грн. було - 5082 - грн;
- - річний - 6.017 грн. було - 6292 грн.
При цьому тарифи для виїзду в країни – члени міжнародної організації системи “Зелена карта” і тарифи для виїзду в Азербайджан, Білорусь, Молдову та Росію відрізняються.
Вартість полісів для поїздок в Азербайджан, Білорусь, Молдову та Росію для легкових автомобілів:
- - на 15 днів - 501 грн;
- - один місяць - 737 грн;
- - півроку - 1,689 грн;
- - рік - 2,405 грн.
Нагадуємо, що виїжджаючи за кордон, автовласнику необхідно мати поліс "Зелена карта". Відтепер наявність полісу перевіряють українські прикордонники. За його відсутності, автомобіль через кордон не пропустять.
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