Страховые компании, как правило, оптимизируют расходную часть своего бюджета и всегда ищут повод не платить в случае ДТП.

Водители, которые застраховали свой автомобиль, считают, что лишили себя проблем в случае ДТП. Однако, если страховая компания оплатит ремонт “чужого” автомобиля, не исключено, что в дальнейшем эти средства она взыщет именно с виновника ДТП, который приобрел автогражданку.

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Такое взыскание средств возможно в случае:

1. если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения;

2. если водитель управлял без права на управление соответствующей категории;

3. если после ДТП водитель самовольно покинул место происшествия;

4. если автомобиль был в неисправном техническом состоянии;

5. если водитель не уведомил компанию о ДТП в предусмотренные сроки.

Если виновник ДТП не возвращает эти средства добровольно, то компания взимает их в судебном порядке. Также в случае проигрыша дела, виновнику нужно будет оплатить судебные издержки страховой компании, а это также несколько тысяч гривен.

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