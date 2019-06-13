Управление автомобилем при отсутствии аптечки запрещается. Автомобильная аптечка это не любая коробка с произвольным набором медицинских препаратов. Правила упаковки и содержания аптечки утверждены государственным стандартом ГСТУ 3961-2000.

При отсутствии аптечки полицейские обвиняют водителя в нарушении требований п. 31.4.7 “е” ПДД. В постановлении отмечают – “управление ТС с отсутствующей медицинской аптечкой” и квалифицируют такие действия по ч. 1 ст. 121 КУоАП, которая устанавливает ответственность за управление автомобилем, имеющим технические неисправности, с которыми эксплуатация его запрещается, и влечет наложение штрафа 340 грн.

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В то же время пунктом 31.4.7 “е” ПДД запрещена эксплуатация транспортных средств при отсутствии в легковом автомобиле медицинской аптечки с нанесенными на нее сведениями о типе транспортного средства, для которого она предназначена.

Однако, отсутствие в легковом автомобиле аптечки не свидетельствует о технических неисправностях, с которыми запрещается его эксплуатация, а потому нарушение требований п. 31.4.7 "е" ПДД относительно отсутствия аптечки не подпадает под признаки административного правонарушения по ч. 1 ст.121 КУоАП.

Так, штраф за управление автомобилем без аптечки незаконный! Такое нарушение необходимо квалифицировать по ст. 125 КУоАП, которая влечет за собой только предупреждение.

В это же время для водителей, которые осуществляют предоставление услуг по перевозке пассажиров, предусмотрен штраф на основании ч.2 ст. 121 КУоАП в размере 680 грн. Если такой водитель в течение года совершит любое другое нарушение по ч.1-3 ст. 121 КУоАП (разные неисправности автомобиля, переоборудование с нарушением, отсутствие техосмотра и тому подобное), то ему грозит уже лишение права управления на срок от 3-х до 6-ти месяцев.

В то же время, водителю следует помнить, что наличие аптечки в автомобиле является необходимым условием его комплектации, и важнейшее назначение автомобильной аптечки – обеспечить возможность оказания первой медицинской помощи в экстренных случаях.