Керування автомобілем при відсутності аптечки заборонено. Автомобільна аптечка це не будь-яка коробка з довільним набором медичних препаратів. Правила упаковки і вмісту аптечки затверджено Державним стандартом ДСТУ 3961-2000.

При відсутності аптечки поліцейські звинувачують водія в порушенні вимог п. 31.4.7 “є” ПДР. В постанові зазначають - “керування ТЗ з відсутньою медичною аптечкою” та кваліфікують такі дії за ч. 1 ст. 121 КУпАП, яка встановлює відповідальність за керування автомобілем, що має технічні несправності, з якими експлуатація його забороняється, і тягне накладення штрафу 340 грн.

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В той же час пунктом 31.4.7 “є” ПДР заборонено експлуатацію транспортних засобів за відсутності на легковому автомобілі медичної аптечки з нанесеними на неї відомостями про тип транспортного засобу, для якого вона призначена.

Однак, відсутність в легковому автомобілі аптечки не свідчить про технічні несправності, з якими забороняється його експлуатація, а тому порушення вимог п. 31.4.7 “є” ПДР щодо відсутності аптечки не підпадає під ознаки адміністративного правопорушення за ч.1 ст.121 КУпАП.

Тому, штраф за керування автомобілем без аптечки незаконний! Таке порушення необхідно кваліфікувати за ст. 125 КУпАП, яка тягне за собою лише попередження.

В цей же час для водіїв, які здійснюють надання послуг з перевезення пасажирів, передбачено штраф на підставі ч.2 ст. 121 КУпАП у розмірі 680 грн. Якщо такий водій протягом року скоїть будь-яке інше порушення за ч.1-3 ст. 121 КУпАП (різні несправності автомобіля, переобладнання з порушенням, відсутність техогляду тощо), то йому передюачено вже позбавлення права керування на строк від 3-х до 6-ти місяців.

Водночас, водієві слід пам’ятати, що наявність аптечки в автомобілі є необхідною умовою його комплектації та найважливіше призначення автомобільної аптечки – забезпечити можливість надання першої медичної допомоги в екстрених випадках.

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