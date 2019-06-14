Страхові компанії, як правило, оптимізують витратну частину свого бюджету і завжди шукають привід не платити у разі ДТП.

Водії, які застрахували свій автомобіль, вважають, що позбавили себе від проблем у разі ДТП. Проте, якщо страхова компанія оплатить ремонт «чужого» автомобіля, не виключено, що надалі ці кошти вона стягне саме з винуватця ДТП, який придбав автоцивілку.

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Таке стягнення коштів можливе у разі:



1. якщо водій перебував у стані алкогольного сп'яніння;

2. якщо водій керував без права на керування відповідної категорії;

3. якщо після ДТП водій самовільно залишив місце пригоди;

4. якщо автомобіль був у несправному технічному стані;

5. якщо водій не повідомив компанію про ДТП у передбачені строки.

Якщо винуватець ДТП не повертаєте ці кошти добровільно, то компанія стягує їх в судовому порядку. Також у разі програшу справи, винуватцю потрібно буде сплатити судові витрати страхової компанії, а це також декілька тисяч гривень.

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