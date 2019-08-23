З кінця вересня запроваджуються нові поліси автоцивілки.

Нацкомфінпослуг повідомила про затвердження нових зразків деяких документів з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

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Розпорядженням від 8 серпня 2019 №1514 затверджено нові зразки таких документів:

  • Зразок та технічний опис поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
  • Зразок візуальної форми та технічний опис поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підтверджує укладання внутрішнього електронного договору;
  • Зразок та технічний опис спеціального знака, що видається страхувальнику при укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Старі бланки полісів, які виготовлені до набрання чинності розпорядження № 1514, можуть використовуватись для укладення договорів ОСЦПВ до 1 березня 2020 року.

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