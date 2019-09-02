Поліси "автоцивілки" в вересні найбільше подорожчають для власників "євроблях" та жителів селищ-сателітів великих міст.

Менше ніж через місяць в Україні подорожчають поліси "автоцивілки" - обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСАГО). Багатьом автовласникам доводиться платити більше за автостраховку, а для користувачів "євроблях" вона може вирости майже вдвічі.

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Частково втіхою може служити той факт, що одночасно зростають і розміри страхових виплат - грошових компенсацій власникам полісів, які постраждали в ДТП. "ФАКТИ" розбиралися в основних деталях, що змінюють сферу страхування ОСАЦВ.

В середньому ціна полісу зросте на 10-20 відсотків

Нововведення, які вступлять в силу з 21 вересня 2019 року, обумовлені розпорядженням Нацкомфінпослуг № 538 від 09.04.2019 року "Про внесення змін до деяких нормативно-правові акти з питань обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Детально роз'яснити їх особливості ми попросили бізнес-партнера генерального представництва однієї зі страхових компаній.

- В зв'язку з чим було прийнято рішення підвищити вартість полісів і збільшити розміри страхових виплат?

- За оцінками Моторного страхового бюро України (МТСБУ), на сьогоднішній день в 5-7 відсотках страхових випадків завдані збитки перевищують діючі страхові ліміти. Саме тому було прийнято рішення про збільшення цих лімітів, що дозволить повніше компенсувати збитки при аваріях і виключити випадків недоплат. Згідно з прийнятим розпорядженням Нацкомфінпослуг, нові ліміти складуть 130 тисяч гривень за шкоду майна (пошкодження транспортних засобів в ДТП) і 260 тисяч гривень - за збитком життя і здоров'я потерпілих в аваріях.

Нагадаю, зараз максимальний розмір компенсації становить 100 тисяч гривень і 200 тисяч гривень відповідно. Попереднє збільшення максимальних лімітів виплат відбулося на початку 2016 року. І тоді вони збільшилися відразу вдвічі.

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За статистикою, левова частка виплат за "автоцивілкою" доводиться на шкоду майну, а відшкодування шкоди життю і здоров'ю відбувається тільки в кожному десятому випадку. Так, за даними Нацполіціі, в 2018 році в результаті ДТП постраждали 30 тисяч 800 осіб, при цьому страхові виплати за шкоду життю і здоров'ю отримали тільки 3 тисячі 300 з них. Справа в тому, що виплата по здоров'ю можлива лише в разі вступу в силу обвинувального рішення суду, а за нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості та більше передбачена вже кримінальна відповідальність. Тому найчастіше боку намагаються вирішити ситуацію "полюбовно", і винуватець ДТП сам оплачує потерпілому лікування.

- Наскільки збільшиться вартість страхових полісів?

- Щоб компенсувати збільшення ліміти страхових виплат, Нацкомфінпослуг змінила коригуючі коефіцієнти, які впливають на вартість поліса ОСАЦВ, хоча базовий платіж залишився колишнім - 180 гривень. Зміниться також принцип визначення коефіцієнтів. На сьогодні ключовою є місце реєстрації автомобіля, а за новими правилами вони будуть розраховуватися, виходячи з місця реєстрації та проживання власника.

У зв'язку з цим в першу чергу подорожчання відчують жителі передмість Києва - Броварів, Борисполя, Бучі, Вишгорода, Ірпеня та інших. Виросте і ціна страховки для автовласників з Дніпра, Львова, Одеси і Харкова. В середньому вона зросте на 10-20 відсотків. Але найсильніше подорожчання вдарить по власниках так званих "євроблях" - оскільки у них немає реєстрації в Україні, на сьогодні їх найчастіше страхують за тарифом прикордонної зони, тобто невеликих міст з мінімальним коригуючих коефіцієнтом. Зважаючи на це "автоцивілка" для них обходилася в 1,5-2 рази дешевше, ніж, наприклад, для автомобілів, зареєстрованих в Києві.

"Для електромобілів передбачена знижка"

- Чи передбачені якісь знижки при оформленні полісів "автоцивілки"? Наприклад, за безаварійну їзду.

- Дійсно, за безаварійну їзду передбачена знижка в розмірі 10 відсотків від вартості поліса ОСАЦВ. Хоча отримати її буде нелегко. По-перше, для цього водієві потрібно буде підтвердити, що він не потрапляв в ДТП протягом десяти років. А по-друге, що ще проблематичніше, весь цей час він повинен страхувати відповідальність в одній і тій же компанії.

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Набагато легше буде отримати знижку також в розмірі десяти відсотків при оформленні так званого електронного полісу "автоцивілки". Для цього водієві не потрібно особисто їхати в страхову компанію - досить буде самостійно заповнити відповідну форму на її інтернет-сайті або ж скинути всі необхідні дані співробітникові компанії. Оплата електронного поліса також здійснюється за безготівковим розрахунком. Надалі, якщо водія зупинить поліція, йому можна буде показати електронний поліс на екрані свого смартфона. Ми радимо своїм клієнтам про всяк випадок роздрукувати паперову копію поліса - її також можна пред'являти правоохоронцям (це стане в нагоді, якщо, наприклад, розрядиться телефон або у поліції у віддаленій місцевості не буде можливості перевірити наявність договору по наявних базах даних).

Нагадаю, що використання електронного поліса стало можливим завдяки змінам в Правила дорожнього руху, який набрав чинності в березні 2019 року, які зрівняли паперову та електронну версії поліса ОСАЦВ.

Зазначу, що 10-відсоткова знижка передбачена на оформлення "автоцивілки" власниками електромобілів.

- Одне з основних питань, що цікавлять власників автотранспорту, що мають страхові поліси, - в які терміни вони зможуть отримати компенсацію в разі нанесення шкоди машині?

- Згідно зі статтею 36 Закону України "Про обов'язкове страхування" страхова компанія зобов'язана протягом 15 днів з дня узгодження розміру страхового відшкодування з особою, яка має право на отримання відшкодування, але не пізніше 90 днів з дня отримання заяви про страхове відшкодування, виплатити його або відмовити . Якщо страхова компанія не платить довше трьох місяців, власник машини має право звернутися до суду. І за кожен день прострочення виплати відшкодування з вини компанії сплачується пеня з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ, що діє протягом періоду, за який нараховується пеня.

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Такі норми чинного законодавства. Але на практиці за підсумками першого кварталу 2019 року середній термін врегулювання складає близько 70 днів. Швидше за інших учасників страхового ринку виплачують компанії - члени проекту "Пряме врегулювання". Нагадаю, що проект був запущений в кінці 2015 року, а його суть полягає в тому, що, якщо обидва учасники ДТП мають поліси страховиків - членів проекту "Пряме врегулювання", потерпілий має право вибирати, де отримувати виплату - в тій страховій компанії, де він купував свій поліс "автоцивілки" або в компанії, що видала поліс винуватця ДТП. Як правило, "свої" компанії виплачують клієнтам значно швидше за прямим врегулювання. Десь протягом 40 днів.

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