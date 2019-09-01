Парад легковиків всіх типів розгортається щоранку біля кожної української школи – батьки привозять своїх нащадків на уроки. Та чи все ми робимо для того, щоб рутинна поїздка була максимально безпечною?

Ранкова поїздка з дитиною майже завжди особлива: і батьки поспішають на роботу, і діти бояться запізнитися, і вуличний трафік щільніший за звичайний. Але питання безпеки має бути на першому місці, тим більше, коли в машині діти. І не тільки у вашій. Тому нагадуємо кілька простих правил перевезення дітей в школу.



Коли діти в машині зайняті чимось цікавим для них – це дуже добре для безпеки.

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Мінімум нервозності. Спробуйте виходити до машини з запасом часу, щоб розташуватися в автомобілі без поспіху, і мати час повернутися в квартиру за забутою малюком книжкою, сумкою зі спортивною формою або чимось іще. Перед тим як рушити з місця, перевірте "комплектність" ще раз: портфель, ключі, “змінка”, кеди…

Спробуйте виходити до машини з запасом часу, щоб розташуватися в автомобілі без поспіху, і мати час повернутися в квартиру за забутою малюком книжкою, сумкою зі спортивною формою або чимось іще. Перед тим як рушити з місця, перевірте "комплектність" ще раз: портфель, ключі, “змінка”, кеди… Дитяче крісло. Дитину віком до 12 років і зростом до 145 см в Україні потрібно перевозити в спеціальному кріслі. При цьому крісло повинно бути правильно встановлено, а дитина в ньому – правильно пристебнута. Цього правила треба неухильно дотримуватися навіть в коротких поїздках, і навіть коли всі члени екіпажу спізнюються.



Якщо чесно, зовсім не обов'язково підвозити дитину впритул до шкільних дверей: піший шлях в компанії однокласників часто буває набагато цікавішим.

Безпечний маршрут. Нехай ваша дорога до школи буде максимально безпечною, навіть за додаткових витрат кілометражу та часу: якомога менше лівих поворотів, нерегульованих перехресть, швидкісних змін кількох смуг руху.

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Головне – дорога. Європейські статистики відзначають, що в автомобілях з батьками за кермом діти потрапляють в важкі ДТП ані трохи не рідше, ніж в чужих машинах. (У Німеччині за рік в машинах батьків травмується до 10 тис. дітей) Одна з причин – батьки відволікаються на дітей. Ніяких “Що тобі подати, доця?", "Тобі не жарко, синку?” – сівши за кермо, стаєте в першу чергу водієм. Привчіть дитину не відволікати вас на ходу.

Європейські статистики відзначають, що в автомобілях з батьками за кермом діти потрапляють в важкі ДТП ані трохи не рідше, ніж в чужих машинах. (У Німеччині за рік в машинах батьків травмується до 10 тис. дітей) Одна з причин – батьки відволікаються на дітей. Ніяких “Що тобі подати, доця?", "Тобі не жарко, синку?” – сівши за кермо, стаєте в першу чергу водієм. Привчіть дитину не відволікати вас на ходу. Обережно, школа! Саме біля навчальних закладів вранці зазвичай утворюється підвищена зона напруженості: одні під'їжджають, інші від'їжджають, треті "зависають" у проїзді, перекривши рух на час висадки дитини. Визначте для себе найбільш спокійний варіант під'їзду до школи, або взагалі висаджуйте дитину в сусідньому кварталі – сотня метрів пішим ходом буде корисною для дитячого організму, тим більше перед кількома годинами сидіння за партою.



У розвинених країнах вчені не радять возити дітей в школу на машині, називаючи цю практику Elterntaxi (батьківське таксі). На фото: вчителі та учні школи в Ганновері не підпускають батьківські машини до своєї школи ближче ніж 350 м

Рекомендація Авто24

Авто24 хоч і автомобільний портал, але повинен попередити своїх читачів: вчені-психологи не радять батькам возити дітей в школу на авто. Долаючи шлях пішки, дитина розвиває самостійність та інші корисні риси характеру. Адже щоразу її психіці доводиться стикатися з масою викликів і важливих завдань, і навіть зустріч з недружньої компанією однолітків або бродячою собакою – це корисний досвід для подальшого розвитку. Ну а якщо маршрут занадто великий, можна підвозити дитину лише на частину шляху.

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