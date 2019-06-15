Найсильніше враження за роки журналістської кар'єри – краш-тести в лабораторіях одного шановного європейського автовиробника. І найстрашніша картинка звідти – та, що в Україні викликає лише розчулення: молода мама в машині з малюком на руках. За секунду до фронтального зіткнення – за секунду до того, як мама зробить непоправне.

Українські ПДР забороняють перевозити дітей віком до 12 років і зростом до 145 см без спеціальних утримуючих пристроїв. Але загляньте в автомобілі, які їдуть по вулицях українських міст – як багато там малюків в дитячих кріслах?

У більшості випадків діти їдуть як завгодно – сидячи на сидіннях, на руках дорослих, і навіть стоячи на підлозі перед торпедо – але тільки не так, як це потрібно для збереження їхнього життя. І ніхто не заступиться за безпорадних діточок, які не підозрюють, на яку небезпеку вони наражаються – в тому числі і з боку найрідніших людей.

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П'ять аргументів, чому необхідно перевозити дітей тільки в дитячих кріслах:



1. Руки не втримають. Мама або бабуся, як би не притискала до себе дитину, при аварії або різкому гальмуванні не втримає його на колінах силою своїх рук. Тому що маса, наприклад, однорічної дитинки при зіткненні на 40 км/ч виростає до 350 кг (в 35 разів). Більш того, доросла людина навалиться на дитину і просто задавить її, притиснувши до торпедо або переднього сидіння – оскільки сама стане важити... 2,5 тонни. Нічого собі перспектива, чи не так?

На жахливій розкадровці американського краш-тесту видно, як непристебнута ремінем жінка з дитиною на руках в ДТП вбиває малюка, притиснувши його собою до торпедо і лобового скла (використані манекени).

2. Ремінь не втримає. Так, при великому бажанні дитину можна пристебнути штатним дорослим ременем. Але, навіть якщо посадити малюка на якийсь п'єдестал (наприклад, подушку), це нічого не дасть: як показують численні тести, маленьке тільце при аварії просто вислизне з-під ременя і продовжить рух – поки не зупиниться об якісь частини інтер'єру. Як варіант – важкі травми через неправильне положення ременя на тілі. Щоб надійно зафіксувати маленького пасажира, потрібно використовувати ремені дитячого крісла, або штатний ремінь машини, але прокладений через направляючі крісла.

Коли автомобіль вдаряється об щось і від цього сповільнюється, тіла пасажирів прагнуть продовжити рух в попередньому напрямку. І зупиняються, зі страшною силою вдарившись об деталі салону – якщо не використовуються крісла і ремені безпеки.

3. Боковий удар. Навіть якщо автомобіль їде повільно, зіткнення з іншою машиною викликає неконтрольовані переміщення і самої машини, і все, що в ній знаходиться – пасажирів, багажу, уламків інтер'єру і скла. Великий відсоток постраждалих в ДТП отримує поранення саме від таких вторинних впливів. Сучасне дитяче крісло не тільки утримує дитину на місці, але і захищає від подібних травм – завдяки каркасу крісла, розвиненим боковинам і “лопухам” в районі голови.

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4. Дисципліна. Хай вибачать нас поборники прав і свобод, але дитині в машині найбезпечніше тоді, коли вона сидить пристебнута в кріслі і не може дотягнутися до ручок відкривання дверей, склопідйомників, розеток та інших цікавих речей. Стояти і ходити по салону малюкові зовсім необов'язково, особливо під час руху, і дитяче крісло з ременями – хороший помічник для встановлення дисципліни на борту.

Спочатку не всі діти тішаться, коли їх саджають у крісло і пристібають до нього, але це лише справа звички.

5. Краще видно. Малюк, який сидить в своєму кріслі, краще все навколо бачить, ніж коли він розташовується безпосередньо на сидінні, і в більшості випадків картинка за вікном розважає маленького пасажира, не даючи йому нудьгувати в дорозі. Саме під звичайне місце розташування крісла можна налаштувати і додатковий монітор розважальної системи, на якому дитина може дивитися улюблені мультики. Дорослим теж на руку фіксоване розташування чада – контролювати статичний об'єкт простіше, ніж рухливий.

Рекомендації “Авто24”

Так, гарне автокрісло коштує недешево і доступно не кожній родині. Але краще вже купити недороге або старе, ніж не мати ніякого. При покупці не женіться за додатковими опціями (столик, вбудовані динаміки, чохли, модна оббивка), головне – високі захисні властивості. І ще одне: навіть якщо ви самі не звикли користуватися ременем безпеки, пристібайтись, коли в машині їде дитина. Тому що в разі неприємностей (від яких ніхто не застрахований) непристебнута людина може пошкодити всіх, хто їде в машині поруч – незалежно від того, чи користуються вони ременями або кріслом. А дитина то вже точно ні в чому не винна.

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