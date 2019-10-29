Верховна Рада України прийняла законопроект № 1150, яким встановлено штрафи за перевезення дітей в автомобілях без спеціальних крісел.

Сума штрафу – 510 грн. на перший раз і 850 грн. при повторному порушенні протягом року. “За” проголосували 332 депутати. Закон вступить в силу на наступний день після офіційного опублікування.

Читайте також: Руки на кермо, або штраф 3200 грн – нові правила для водіїв у Польщі

Нагадаємо, що чинні ПДР Україні забороняють перевозити дітей, зріст яких менше 145 см або тих, що не досягли 12-річного віку, - у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; на передньому сидінні легкового автомобіля - без використання зазначених спеціальних засобів; на задньому сидінні мотоцикла та мопеда.

Ця норма ПДР існувала і раніше, але штрафу за порушення правил перевезення дітей не було.

Також цікаво: "Євробляхери" вимагатимуть повернення обов’язкового техогляду в обмін на дешеве розмитнення