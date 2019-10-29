Верховная Рада Украины приняла законопроект №1150, которым установлены штрафы за перевозку детей в автомобилях без специальных кресел.

Сумма штрафа – 510 грн. на первый раз, и 850 грн. при повторном нарушении в течение года. “За” проголосовали 332 депутата. Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

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Напомним, что действующие ПДД Украины запрещают перевозить детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста, – в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, которые дают возможность пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; на переднем сидении легкового автомобиля – без использования указанных специальных средств; на заднем сидении мотоцикла и мопеда.

Эта норма ПДД существовала и раньше, но штрафа за нарушение правил перевозки детей не было.

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