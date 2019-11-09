До вчерашнего дня этот вопрос волновал только самых заботливых украинских водителей: как выбрать автокресло для ребонка. Но теперь этой темой придется озаботиться не только мамам-папам, но и бабушкам-дедушкам, а то и дядям и тетям – за перевозку детей без автокресла начали штрафовать.

Детское автокресло – изделие довольно своеобразное, потому для непосвященного человека выбор его в самом деле не так прост. Однако, определиться будет проще, если знать основные критерии, по которым можно оценивать кресло.

Серьезная проблема детских кресел в том, что они ограничивают вместимость салона: если кресел два, то третий пассажир на заднем сиденье не поместится.

Напомним, что Правила дорожного движения Украины обязывает перевозить детей возрастом до 12 лет и ростом до 145 см только на специальных удерживающих устройствах.

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Размеры и форм-фактор. Дети растут быстро, а кресло стоит недешево. Поэтому большинство из них перекрывает несколько возрастных групп (которых всего пять). Чем более универсально кресло, тем дороже оно стоит и тем оно тяжелее (за счет механизмов регулировок). Отметим, что в устройствах для самых маленьких его пассажир размещается спиной вперед – только так можно обеспечить безопасность младенца при ДТП. К слову, большинство таких автолюлек благодаря большой ручке можно использовать и вне автомобиля, для переноски малыша на открытом воздухе.

Группа Вес ребенка Возраст Форм-фактор, положение ребенка 0 0 – 10 кг 0 – 12 мес. Люлька. Лежа, лицом к корме машины 0+ 0 – 13 кг 0 – 18 мес. Люлька. Лежа, лицом к корме машины 1 9 – 18 кг 9 мес. – 4,5 лет (18 кг) Кресло. Лежа, лицом к корме машины и сидя, лицом вперед 2 15 – 25 кг 3 – 7 лет Кресло. Сидя, лицом вперед 3 22 – 36 кг 6 – 12 лет Подушка-бустер без спинки. Сидя, лицом вперед

Удобство крепления. Вообще-то этот пункт стоило бы вынести и на первое место, ведь неправильно закрепленное кресло не выполнит свою задачу в случае неприятностей на дороге. Вся сложность – в правильной прокладке штатного ремня автомобиля через все фиксаторы и направляющие кресла и в обеспечении его надлежащего натяжения. Из-за возрастной универсальности кресла путей прокладки ремня может быть несколько, и соответственно, на креслах бывает два “комплекта” этих направляющих. Здорово облегчают процесс фиксированные замки типа ISOfix (Европа и Япония), LATCH (США), CANfix (Канада) – но они должны быть как на автомобиле, так и на детском сиденье. Одним словом, при выборе автокресла с любым типом крепления нужно примеряться к своей машине, чтобы понимать, насколько вам удобно будет делать это каждое утро. Еще одно хлопотное устройство – замок ремней собственно детского кресла Кстати, учтите и массу кресла – ведь вынимать его из салона и нести к багажнику придется тоже вам.

Основные группы автокресел: люлька для младенцев, кресло для ясельного возраста, сиденье для дошкольников постарше и бустер для подростков.

Безопасность. Детские автокресла, как и автомобили, испытывают в краш-тестах, и соответствующие рейтинги (например, немецкий ADAC) могут служить ориентиром для потребителя. Более простой способ – опираться на известность бренда. Нужно понимать, что дешевые кресла от безродных производителей хуже не только непрактичной обивкой и недолговечными защелками – они не такие прочные, они не так толково рассчитаны и в итоге хуже защищают маленького пассажира при авариях. Увы, внешних признаков высокой степени защиты немного – это разве что массивные боковые экраны подголовника, которые защищают голову ребенка при самом страшном для него столкновении – боковом.

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Комфорт пассажира. Для некоторых родителей настоящей проблемой оказывается удержать свое чадо в зафиксированном состоянии, поэтому кресло должно быть удобным. Хорошее кресло имеет столик, регулируемые спинку, подголовник и боковые “лопухи”, а премиальные модели могут комплектоваться даже встроенными наушниками и обственными подушками безопасности. Материалы обивки у правильных изделий не только легко моются, но и экологичны – не выделяют вредных веществ и не провоцируют аллергию.

Близкий к идеальному вариант – штатный диван машины, трансформируемый в детское кресло.

Рекомендации “Авто 24”

В реальных условиях эксплуатации на первое место выходит не совершенство кресла, а неукоснительность и правильность его использования. Поэтому при ограниченности в средствах не гонитесь за крутизной модели, ведь столик, динамики и модная ткань мало влияют на безопасность. Пусть даже ваше кресло окажется устаревшей моделью или будет куплено с рук (главное, чтобы оно не побывало ранее в авариях) – важнее, чтобы вы не ленились перед каждой поездкой тщательно крепить кресло и пристегивать к нему ребенка.

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