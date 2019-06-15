Самое сильное впечатление за годы журналистской карьеры – краш-тесты в лабораториях одного уважаемого европейского автопроизводителя. И самая страшная картинка оттуда – та, что в Украине вызывает только умиление: молодая мама в машине с малышом на руках. За секунду до фронтального столкновения – за секунду до того, как мама совершит непоправимое.

Украинские ПДД запрещают перевозить детей возрастом до 12 лет и ростом до 145 см без специальных удерживающих устройств. Но загляните в автомобили, едущие по улицам украинских городов – как много там малышей в детских креслах?

В большинстве случаев дети едут как угодно – сидя на сиденьях, на руках взрослых, и даже стоя на полу перед торпедо – но только не так, как это нужно для сохранения их жизни. И никто не вступится за безпомощных детишек, не подозревающих, какой опасности они подвергаются – в том числе и со стороны самых близких людей.

Читайте также: Не пристегивайте ребенка в автокресле, если он в зимней куртке

Пять аргументов, почему необходимо перевозить малышей только в детских креслах:

1. Руки не удержат. Мама или бабушка, как бы ни прижимала к себе ребенка, при аварии или резком торможении не удержит его на коленях силой своих рук. Потому что масса, к примеру, годовалого человечка при столкновении на 40 км/ч вырастает до 350 кг (в 35 раз). Более того, взрослый человек навалится на ребенка и просто задавит его, прижав к торпедо или переднему сиденью – поскольку сам станет весить… 2,5 тонны. Ничего себе перспектива, не правда ли?

На жуткой раскадровке американского краш-теста видно, как непристегнутая ремнем женщина с ребенком на руках в ДТП убивает малыша, прижав его собой к торпедо и лобовому стеклу (использованы манекены).

2. Ремень не удержит. Да, при большом желании ребенка можно пристегнуть штатным взрослым ремнем. Но, даже если посадить малыша на какой-то пьедестал (например, подушку), это ничего не даст: как показывают многочисленные тесты, маленькое тельце при аварии просто выскользнет из-под ремня и продолжит движение – пока не остановится о какие-то части интерьера. Как вариант – тяжелые травмы из-за неправильного положения ремня на теле. Чтобы надежно зафиксировать маленького пассажира, нужно использовать ремни детского кресла, или штатный ремень машины, но проложенный через направляющие кресла.

Когда автомобиль ударяется обо что-то и от этого замедляется, тела пассажиров стремятся продолжить движение в прежнем направлении. И останавливаются, со страшной силой ударившись о детали салона – если не используются кресла и ремни безопасности.

3. Боковой удар. Даже если автомобиль едет медленно, столкновение с другой машиной вызывает неконтролируемые перемещения и самой машины, и всего, что в ней находится – пассажиров, багажа, обломков интерьера и стекол. Большой процент пострадавших в ДТП получает ранения именно от таких вторичных воздействий. Современное детское кресло не только удерживает ребенка на месте, но и защищает от подобных травм – благодаря каркасу кресла, развитым боковинам и «лопухам» в районе головы.

Читайте также: Как уберечь автомобиль от жары

4. Дисциплина. Да простят нас поборники прав и свобод, но ребенку в машине безопаснее всего тогда, когда он сидит пристегнутый в кресле и не может дотянуться до ручек открывания дверей, стеклоподъемников, розеток и прочих интересных вещей. Стоять и ходить по салону малышу совсем необязательно, в особенности во время движения, и детское кресло с ремнями - хороший помощник для установления дисциплины на борту.

Поначалу не все дети приветствуют, когда их усаживают в кресло и пристегивают к нему, но это лишь дело привычки.

5. Лучше видно. Малыш, который сидит в своем кресле, лучше все вокруг, чем когда он располагается непосредственно на сиденье, и в большинстве случаев картинка за окном развлекает маленького пассажира, не давая ему скучать в дороге. Именно под обычное местоположение кресла можно настроить и дополнительный монитор развлекательной системы, на котором ребенок может смотреть любимые мультики. Взрослым тоже на руку фиксированное местоположение чада – контролировать статичный объект проще, чем подвижный.

Рекомендации “Авто24”

Да, хорошее автокресло стоит недешево и доступно не каждой семье. Но лучше уж купить недорогое или подержанное, чем не иметь никакого. При покупке не гонитесь за дополнительными опциями (столик, встроенные динамики, чехлы, модная обивка), главное – высокие защитные свойства. И еще одно: даже если вы сами не привыкли пользоваться ремнем безопасности, пристегивайтесь, когда в машине едет ребенок. Потому что в случае неприятностей (от которых никто не застрахован) непристегнутый человек может повредить всех, кто едет в машине рядом – независимо от того, пользуются ли они ремням или креслом. А ребенок-то уж точно ни в чем не виноват.

Читайте также: Не навреди: как перевозить груз в машине