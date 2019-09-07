Первая половина прошлого века отличилась бурным развитием автомобилестроения, вместе с которым начали появляться новые способы повышения комфорта автомобилистов, такой как стеклоочистители или шипованные шины. Не все они прижились сразу, поскольку некоторые исследовательские и даже рыночные образцы сегодня просто ужасают.

Хотя дети в некоторых из этих кресел улыбаются, это вовсе не означает, что им удобно, тем более, безопасно.

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Были времена, когда беременные женщины позволяли себе курить и пить алкоголь, и продолжали это делать став матерями. Полицейский, который останавливал молодую мать слегка навеселе за рулем, желал ей хорошей поездки и отпускал. Чудом было уже то, что кто-то тогда задумывался о детской безопасности.

Начиная с 1960 года, внимание вопросу безопасности детей в автомобилях начали уделять американские компании General Motors и Ford. Первая представила детское кресло Infant Love Seat, а вторая свое, под брендом Tot-Guard.

Настоящее улучшение наступило, когда в дело вмешалась власть и регулирующие органы. Стандартизация и всесторонняя проверка защищенности ребенка позволили создать действительно полезные "дополнения" для автомобилей родителей. В начале 1970-х Национальная транспортная администрация (NHTSA) ввела первые стандарты для характеристик детских кресел. В частности, среди других было положение о креплении детского кресла при помощи стандартных ремней безопасности. Через десять лет были внесены важные изменения, которые и сформировали современную конструкцию сидений для детей.

То, что было до появления “законов”, представлено в этой подборке фотографий. Решение, порой, были крайне неоднозначными, с дизайном средневековых орудий для пыток и уровнем безопасности ниже нуля.

Фото: ранние версии детских кресел / vintag.es

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