Питання, яке ще до вчорашнього дня хвилювало тільки найдбайливіших українських водіїв: як вибрати автокрісло. Схоже, відтепер цією темою доведеться перейнятись не тільки мамам-татам, але і бабусям-дідусям, а то і дядькам і тіткам - за перевезення дітей без автокрісла незабаром почнуть штрафувати.

Дитяче автокрісло – виріб досить своєрідний, тому для непосвяченої людини вибір його справді не такий простий. Однак, визначитися буде простіше, якщо знати основні критерії, за якими можна оцінювати крісло.

Серйозна проблема дитячих крісел в тому, що вони обмежують місткість салону: якщо крісел два, то третій пасажир на задньому сидінні не поміститься.

Нагадаємо, що Правила дорожнього руху України зобов'язують перевозити дітей віком до 12 років і зростом до 145 см тільки на спеціальних утримуючих пристроях.

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Розміри і форм-фактор. Діти ростуть швидко, а крісло коштує недешево. Тому більшість з них перекриває кілька вікових груп (яких всього п'ять). Чим більше універсальне крісло, тим дорожче воно коштує і тим воно важче (за рахунок механізмів регулювань). Відзначимо, що в пристроях для найменших його пасажир розміщується головою вперед – тільки так можна гарантувати безпеку дитини у випадку ДТП. До слова, більшість таких автолюльок завдяки великій ручці можна використовувати і поза автомобілем, для перенесення малюка на відкритому повітрі.

Група Вага ребенка Вік Форм-фактор, положення дитини 0 0 – 10 кг 0 – 12 міс. Люлька. Лежачи, обличчям до корми машини 0+ 0 – 13 кг 0 – 18 міс. Люлька. Лежачи, обличчям до корми машини 1 9 – 18 кг 9 міс. – 4,5 років (18 кг) Крісло. Лежачи, обличчям до корми машини та сидячи, обличчям вперед 2 15 – 25 кг 3 – 7 років Крісло. Сидячи, обличчям вперед 3 22 – 36 кг 6 – 12 років Подушка-бустер без спинки. Сидячи, обличчям вперед

Зручність кріплення. Взагалі-то цей пункт варто було б винести і на перше місце, адже неправильно закріплене крісло не виконає своє завдання в разі неприємностей на дорозі. Вся складність – в правильній прокладці штатного ременя автомобіля через всі фіксатори і напрямні крісла і в забезпеченні його належного натягу. Через універсальність крісла способів прокладки ременя може бути кілька, і відповідно, на кріслах буває два "комплекти" цих напрямних, які не можна переплутати. Полегшують процес фіксовані замки типу ISOfix (Європа і Японія), LATCH (США), CANfix (Канада) – але вони повинні бути як на автомобілі, так і на дитячому сидінні. Одним словом, при виборі автокрісла з будь-яким типом кріплення потрібно примірятися до своєї машини, щоб розуміти, наскільки вам зручно буде робити це щоранку. Ще один клопіткий пристрій – замок ременів власне дитячого крісла. До речі, врахуйте і масу крісла – адже виймати його з салону і нести до багажника або квартири доведеться теж вам.

Основні групи автокрісел: люлька для немовлят, крісло для ясельного віку, сидіння для дошкільнят і бустер для підлітків.

Безпека. Дитячі автокрісла, як і автомобілі, випробовують в краш-тестах, і відповідні рейтинги (наприклад, німецький ADAC) можуть служити орієнтиром для споживача. Ще простіше – спиратися на популярність бренду. Потрібно розуміти, що дешеві крісла від безрідних виробників гірше не тільки непрактичною оббивкою і недовговічними засувками – вони не такі міцні, вони не так розумно розраховані і в підсумку гірше захищають маленького пасажира в аваріях. На жаль, зовнішніх ознак високого ступеня захисту небагато – це хіба що масивні бічні екрани підголівника, які захищають голову дитини при найстрашнішому для неї зіткненні – бічному.

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Комфорт пасажира. Для деяких батьків справжньою проблемою виявляється утримати своє чадо в зафіксованому стані, тому крісло має бути зручним. Гарне крісло має столик, регульовані спинку, підголівник і бічні "лопухи", а преміальні моделі можуть комплектуватися навіть вбудованими навушниками і подушками безпеки. Матеріали оббивки у правильних виробів не тільки легко миються, а й екологічні – не виділяють шкідливих речовин і не провокують алергію.

Близький до ідеального варіант – штатний диван машини, що трансформується в дитяче крісло.

Рекомендації “Авто 24”

У реальних умовах експлуатації на перше місце виходить не досконалість крісла, а неухильність та правильність його використання. Тому в умовах обмеження в коштах не женіться за крутизною моделі, адже столик, динаміки і модна тканина мало впливають на безпеку. Нехай навіть ваше крісло виявиться застарілою моделлю або буде куплено з рук (головне, щоб воно не побувало раніше в аваріях) – важливіше, щоб ви не лінувалися перед кожною поїздкою ретельно кріпити крісло і пристібати до нього дитину.

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