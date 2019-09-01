Парад легковушек всех типов разворачивается каждое утро около каждой украинской школы – родители привозят своих наследников на уроки. А все ли мы делаем для того, чтобы рутинная поездка была максимально безопасной?

Утренняя поездка с ребенком почти всегда особая: и родители спешат на работу, и дети боятся опоздать, и уличный трафик плотнее обычного. Но вопрос безопасности должен быть на первом месте, тем более, когда в машине дети – и к слову, не только в вашей. Поэтому напоминаем вам несколько простых правил перевозки детей в школу.

Когда дети в машине заняты чем-то интересным для них – это очень хорошо для безопасности.

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Минимум нервозности. Попытайтесь выходить к машине с запасом времени, чтобы расположиться в автомобиле без суеты, и иметь время вернуться в квартиру за забытой малышом книжкой, сумкой со спортивной формой или чем-то еще. Перед тем как тронуться с места, проверьте “комплектность” еще раз: портфель, ключи, сменка, кеды…

Детское кресло. Ребенка возрастом до 12 лет и ростом до 145 см в Украине нужно перевозить в специальном кресле. При этом кресло должно быть правильно установлено, а ребенок в нем – правильно пристегнут. Это правило должно неукоснительно соблюдаться даже в коротких поездках, даже когда все члены экипажа опаздывают.

Если честно, совсем не обязательно подвозить ребенка вплотную к школьным дверям: пеший путь в компании одноклассников часто бывает куда интереснее.

Безопасный маршрут. Пусть ваша дорога к школе будет максимально безопасной, даже в ущерб километражу и времени: как можно меньше левых поворотов, нерегулируемых перекрестков, скоростных перестроений через несколько полос.

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Главное – дорога. Европейские статистики отмечают, что в автомобилях с родителями за рулем дети попадают в ДТП с тяжелыми последствиями ничуть не реже, чем в чужих машинах. (В Германии за год в машинах родителей травмируется до 10 тыс. детей) Одна из причин – родители отвлекаются на детей. Никаких “Что тебе подать, доця?”, “Тебе не жарко, сынок?” – сев за руль, становитесь в первую очередь водителем. Приучите ребенка не отвлекать вас на ходу.

Осторожно, школа! Именно около учебных заведений по утрам обычно образуется повышенная зона напряженности: одни подъезжают, другие отъезжают, третьи “зависают” в проезде, перекрыв движение на время высадки ребенка. Определите для себя самый спокойный вариант подъезда к школе, или вообще высаживайте ребенка в соседнем квартале – сотня метров пешим ходом будет полезной для детского организма, тем более перед несколькими часами сидения за партой.



В развитых странах ученые не советуют возить детей в школу на машине, называя эту практику Elterntaxi (родительское такси). На фото: учителя и ученики школы в Ганновере не подпускают Elterntaxi к своей школе ближе чем 350 м

Рекомендация Авто24

Авто24 хоть и автомобильный портал, но должен предупредить своих читателей: ученые-психологи не советуют родителям возить детей в школу на авто. Преодолевая путь пешком, ребенок развивает самостоятельность и иные полезные свойства характера. Ведь каждый раз его психике приходится сталкиваться с массой вызовов и важных задач, и даже встреча с недружественной компанией сверстников или бродячей собакой – это полезный опыт для дальнейшего развития. Ну а если маршрут слишком велик, можно подвозить ребенка лишь на часть пути.

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