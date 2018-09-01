З початком навчального року кількість дітей на проїжджій частині побільшає. Водії, будьте особливо пильними!

В цьому році 1 вересня припадає на суботу, тому більшість дітей підуть до школи з 3 вересня. Окрім збільшення заторів на дорогах, з цієї дати водіям треба бути більш обережними: на дорогах з'явиться багато дітей. Вони йтимуть до школи в ранковий час, а потім розходяться по домівках з обіду аж до самого вечора. Тому з початком навчального року водіям потрібно бути особливо пильними в межах населених пунктів та поблизу закладів освіти, маршрутів до школи та від неї.

Батьки школярів та вчителі мають провести виховну роботу перед навчальним роком. Разом згадайте правила дорожнього руху, особливо правила переходу проїжджої частини, зокрема, й на нерегульованих перехрестях. Переконайтеся, що дитина пам’ятає значення сигналів світлофору. Нагадайте про дотримання правил безпеки під час проїзду у громадському транспорті.

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Також варто проговорити правила поведінки на вулиці: нікуди не йти з незнайомцями та малознайомими особами, не сідати в чужий автомобіль, не приймати від незнайомців подарунки, їжу та напої, а також не вірити обіцянкам.

Подбайте, аби ваша дитина мала засіб зв'язку з вами або з кимось із родичів. Якщо є змога, попросіть її вивчити хоча б один номер телефону напам'ять.

Нагадайте дитині номери екстрених служб — 101, 102, 103, 104 та у яких випадках за ними потрібно телефонувати, радять у Національній поліції України.

Обізнаність дітей — запорука їхньої безпеки! Подбайте про найрідніших!

Нагадаємо, що дітей треба знайомити з дорожніми знаками змалечку.