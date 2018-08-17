Зізнайтеся чесно, велосипедисти, скільки дорожніх знаків ви знаєте? Навряд чи хоча б половину з усіх трьох сотен. Ми підготували добірку дорожніх знаків для велосипедистів – точніше, найбільш значущих для водіїв педального транспорту.

Найменша помилка на дорозі може коштувати велосипедистові здоров’я, а то й життя – мабуть, не треба пояснювати, чому. Тому велосипедистам треба знати бодай основи ПДР, і зокрема – як мінімум ті дорожні знаки, які безпосередньо стосуються їх.

Знаки пріоритету

Знак 2.1 “Дати дорогу”. Якщо ви бачите перед собою цей перекинутий трикутник (і за відсутності працюючого світлофора), ви повинні пропустити транспорт, що під’їжджає до нерегульованого перехрестя по головній дорозі. Головна дорога – це або та, що йде перпендикулярно до вашої, або та, яка намальована товстою лінією на додатковій табличці 7.8.

Табличка 7.8 “Напрямок головної дороги”

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Знак 2.2 «Проїзд без зупинки заборонено» Цей знак по-народному називають “Стоп”, і спрощено кажучи, він означає те саме, що і попередній – дати дорогу транспорту, що рухається головною дорогою, яка перетинається. Щодо того, яка саме дорога головніша, см. вище.

Знак 2.3 «Головна дорога» Якщо перед перехрестям на вашій дорозі висить такий знак, вас мають пропустити всі інші. Щоправда, треба брати до уваги ту ж саму табличку 7.8 (за наявності) і той факт, що водії автомобілів велосипедистів у нас не дуже поважають.

Забороняючі знаки

Знак 3.8 «Рух на велосипедах заборонено». Знак забороняє рух велосипедів на ділянці від знаку до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах без перехресть — до кінця населеного пункту. Не вважаються перехрестям виїзди з прилеглих до дороги територій (зелених зон, парковок, майданчиків для відпочинку тощо) і польових доріг без покриття, перед якими не встановлено знаки пріоритету. Якщо ви живете в зоні дії знаку, можете не звертати на нього уваги, хоча ви повинні в’їжджати у зазначену зону і виїжджати з неї на найближчому перехресті.

Знак 3.1 «Рух заборонено» Забороняє рух всім транспортним засобам, з умовами і оговорками, як і у попереднього знаку 3.8.

Знак 3.21 «В’їзд заборонено». Як правило, мається на увазі, що з вашого боку їхати не дозволяється, а назустріч вам транспорт буде рухатись без перешкод. Умови щодо зони дії в цілому ті самі, що й у двох попередніх знаків.

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Знак 5.1 «Автомагістраль» і Знак 5.3 «Дорога для автомобілів»

Напряму рух велосипедів по цим швидкісним дорогам не заборонено, проте тут не можна рухатись транспорту, який за технічною характеристикою або станом має «максималку» нижче від 40 км/год. Навряд чи ваш «вєлік» можна записати в іншу категорію т/з. Проте не дуже засмучуйтеся – автошляхів, гідних нести один з вищевказаних статусів, в нашій країні зовсім небагато.

Інші знаки, важливі для велосипедистів

Знак 4.12 «Доріжка для велосипедистів». Найбільш жаданий – і також найбільш рідкий в нашій країні – знак для велосипедистів. Позначає виділену доріжку, якою дозволяється рух лише на велосипедах. Однак – увага! – якщо в даному місці немає тротуару або пішохідної доріжки, рух пішоходів велодоріжкою також дозволяється.

Знак 4.14 «Доріжка для пішоходів і велосипедистів». Доріжка (або звичайний тротуар), якою дозволяється рух як пішоходів, так і велосипедистів. Не найкращий для «вєліка» варіант, та все ж краще, ніж нічого.

Знак 1.34 «Виїзд велосипедистів». Попереджає водіїв, що незабаром буде ділянка дороги, на якій можлива поява велосипедів. Для велосипедиста цей знак може стати сигналом про те, що попереду – місце перетину автомобільної дороги з з велосипедною доріжкою, по якій можна продовжити рух в більш комфортних умовах.

Табличка 7.5.7 «Вид транспортного засобу: велосипед». Табличка розміщується безпосередньо під тим чи іншим знаком і дає зрозуміти, що його дія поширюється лише на велосипедистів.

Табличка 7.21.4 «Вид небезпеки» Табличка встановлюється із знаком 1.39 «Аварійно небезпечна ділянка» та інформує про можливий вид дорожньо-транспортної пригоди – зіткнення з велосипедом. Чому саме велосипеди удостоїлися такої шани, не зовсім зрозуміло.

Рекомендація Авто24

Велосипед – однозначно небезпечний вид транспорту, проте у великій мірі ваша безпека на двох колесах залежить від того, як ви дотримуєтесь Правил дорожнього руху.

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