Інспектори з паркування масово виписують "заочні" штрафи власникам неправильно припаркованих авто. А українські водії вчаться протидіяти таким штрафам, користуючись зарубіжним досвідом. Чи вдасться це їм? Розберемо один з "лайфхаків".

В Росії практика "заочного" штрафування за порушення правил парковки діє вже давно і місцеві водії для уникнення відповідальності просто знімають номери зі своїх авто та кладуть їх у багажник. Адже формально заборонено лише їздити без номерів, а паркуватись – можна. Чи пройде цей “фокус” в Україні?

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Як виявилось, на автомобіль без номерних знаків Інспектор з паркування дійсно не зможе оформити "заочну" постанову. Адже він не у змозі ідентифікувати такий транспортний засіб та знайти у базах даних його власника. І наявність чи відсутність номерів не має жодного значення, адже інспектори з паркування мають право оформити евакуацію будь якого авто, яке порушує правила паркування.

Начальник київської Інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін розповів про алгоритм дій Інспекторів у випадку виявлення авто без номерних знаків, що припарковано з порушенням правил: "Якщо виявлено авто без номерних знаків, Інспектор з паркування викликає Патрульну поліцію та евакуатор, який вивозить авто на штрафмайданчик Главку Національної поліції", – повідомляє пан Рахматуллін.

Отже, відсутність номерних знаків на авто дійсно зможе вберегти від "заочного" штрафу за порушення правил паркування. Та ніяк не допоможе у випадку евакуації за несплату парковки або порушення правил паркування. А вартість примусової евакуації та стоянки на штрафмайданчику у кілька разів більша, ніж штраф за неправильне паркування – 255-510 грн.

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