Подільський мостовий перехід будують з 1993 року перманентно заморожуючи та відновлюючи будівництво. Але останнім часом на мосту спостерігається деяка активність – вже навіть демонтували тимчасові опори.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Дмитро Давтян написав на своїй сторінці у FB про цю подію: “Тимчасові опори арки Подільського мостового переходу демонтовано. Роботи завершилися напередодні з випередженням графіку майже на місяць. На черзі зрізання тимчасових опор до рівня метропроїзду. Демонтовані також і шпренгелі. Окрім цього, триває заварювання вікон на арці, встановлення та зварювання консольних плит, герметизація болтових з’єднань”.

Читайте також: Киян виселять з будинків через будівництво Подільського мостового переходу

Нагадаємо, що киян примусово виселяють з дачних будинків через будівництво Подільського мостового переходу. Натомість їм пообіцяли збудувати нове житло, що правда не в Києві, а в Биківні.