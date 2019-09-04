Подольский мостовой переход строят с 1993 года перманентно замораживая и восстанавливая строительство. Но в последнее время на мосту наблюдается некоторая активность – уже даже демонтировали временные опоры.

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян написал на своей странице в FB об этом событии: “Временные опоры арки Подольского мостового перехода демонтированы. Работы завершились накануне с опережением графика почти на месяц. На очереди срезание временных опор до уровня метропроезда. Демонтированы также и шпренгели. Кроме этого, продолжается заваривание окон на арке, установка и сварка консольных плит, герметизация болтовых соединений”.

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Напомним, что киевлян принудительно выселяют из дачных домов из-за строительства Подольского мостового перехода. Взамен им пообещали построить новое жилье, правда не в Киеве, а в Быковне.