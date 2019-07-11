Киевлян выселяют из дачных домов из-за строительства Подольского мостового перехода. Взамен им пообещали построить новое жилье, правда, не в Киеве, а в Быковне.

Из бюджета Киева выделили более 109,7 млн грн для строительства 24-х дачных домов в Быковне для нынешних жителей дач на Русановских и Воскресенских садах. На месте их домов построят эстакаду, которая соединит Подольский мостовой переход и жилой массив Воскресенка.

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Соответствующий тендер был объявлен 5 июля на сайте госзакупок ProZorro. Заказчиком строительных работ выступает коммунальное предприятие “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева”.

Жителей Русановских и Воскресенских садов планируют переселить на улицу Радистов в Деснянском районе столицы (местность Быковня).

Всего построят 24 дома, из них: 8 домов площадью по 30 кв. м, 4 дома – по 40 кв. м, 5 домов – по 50 кв. м, еще 5 домов – по 70 кв. м и 2 дома площадью по 100 кв. м.

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Кроме самих домов, планируют огородить и озеленить территорию, обустроить наружное освещение, установить два столика с навесом, 10 скамеек, пару турников, брусьев и шведских стенок, детскую площадку с песочницей и качелями. На территории планируется создание декоративного водоема площадью 2,2 тыс. кв. м.

Подрядчик также должен будет сделать подъездные дороги от Броварского проспекта и от ул. Радистов через Ушицкую улицу к дачной застройке, установить дорожные знаки, автобусную остановку, протянуть все необходимые коммуникации и построить гараж для пожарного автомобиля. Работы необходимо завершить до конца 2020 года.

Напомним, столичная власть планирует до конца следующего года открыть движение авто на Подольско-Воскресенскому мосту, а чтобы запустить метро на Троещину, понадобится еще несколько лет. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Подольско-Воскресенский мост строят с 1993 года. А документы по планам его строительства датированы еще 1979 годом. Для завершения строительства, по оценкам специалистов, нужно еще более 6 млрд грн. Длина мостового перехода от ул. Межигорской до бульвара Перова – более 10 километров.

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