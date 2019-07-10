В повестке дня последней пленарной недели ВР 8-го созыва есть несколько законопроектов, которые касаются автомобильного сектора. Рассмотрим, что еще может измениться в законодательстве, если нардепы успеют взяться за рассмотрение этих инициатив.

Досрочные выборы в Парламент состоятся 21 июля 2019 года. Времени до этой даты остается совсем немного, а еще меньше времени есть у нардепов чтобы принять хотя бы несколько законодательных инициатив: эта неделя – последняя пленарная в работе Верховной Рады 8-го созыва.

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Конечно, транспортная или автомобильная тематика это далеко не все, чем занимаются парламентарии, однако в расписании заседаний ВР на 9-12 июля есть несколько законопроектов, которые касаются автомобилистов. Поскольку каждый из них мы описывали подробно, сейчас лишь напомним их номера и краткое содержание. Документы эти имеют шансы быть “проголосованными" до пятницы, когда состоится последнее пленарное заседание этого состава ВР. Итак...

Для обеспечения прав електромобилистов на доступ к зарядным станциям предложено разработать несколько новых дорожных знаков, а на электромобили выдавать специальные номерные таблички с буквами и цифрами зеленого цвета. Конечно же, это нужная и полезная инициатива, а сам документ не является слишком громоздким, и если нардепы согласятся на сокращенное рассмотрение, проект имеет все шансы стать законом.

Установить штраф "за ремни" 510 гривен. Задача документа – достучаться к сознанию водителей страны с самым низким в Европе уровнем пользования ремнями безопасности, чтобы те начали больше беспокоиться о потенциальном сохранении собственной жизни. Да, речь об Украине, где лишь 15% водителей считают целесообразным "привязываться" к автомобилю. В отличие от своих европейских коллег, 99% из которых пользуются ремнями. Метод кнута, возможно, и не лучший, но что поделать, если другие способы не помогают. Штраф "за ремень" предлагают повысить в десять раз.

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Также в предыдущей версии расписания, обнародованном после завершения согласительного совета, присутствовали еще два законопроекта, касающиеся электромобилей. Однако в актуальном расписании их уже нет. Значит, импортерам и будущим местным производителям электромобилей и комплектующих к ним придется подождать – возможно, следующая Рада возьмется за эти вопросы снова.

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