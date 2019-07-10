Урегулировать вопрос по оборудованию мест для парковки и зарядки электромобилей собрались с помощью штрафов. В частности, за парковку на месте для электрокара придется выложить 510 грн.

Проект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей" (№10405) подан в парламент.

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Если документ примут, то водителей электрокаров будут защищать радикально. В Кодекс об административных правонарушениях внесены изменения, которыми введут штрафы за остановку или стоянку транспортных средств на местах, на которых это разрешено только для авто, оснащенных электрическими двигателями.

Соответствующие места должны быть обозначены отдельными дорожными знаками и/или разметкой. Сам штраф за такие действия будет достигать от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 510 грн.)

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Кроме этого, планируется создать отдельное обозначение для электрокаров, которые бы помогали выделять их среди других автомобилей, а также развивать инфраструктуру.

Происходить это, по мнению авторов, будет путем кнута. Мол, только введением императивных требований по созданию необходимых мест для зарядки и стоянки, а также устранением препятствий мы способны улучшить ситуацию на украинских дорогах.

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